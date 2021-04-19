В суде по делу Белгазпромбанка допросили замов Бабарико

Как ранее сообщалось, Бабарико в суде пока ограничился речью, заявив о политической мотивированности своего дела и о невиновности себя и своих зампредов. Последние вину признали, вхотя при первых допросах многие не считали, что в их действиях есть нечто предосудительное.





TUT.BY продолжает следить за громким процессом с помощью очевидцев и защитников. продолжает следить за громким процессом с помощью очевидцев и защитников.





Александр Ильясюк

Член правления с 1997, зампред правления с 1998 года. Член Комитета по управлению активами и пассивами (с 2015 — его председатель), член Большого кредитного комитета. Допрошен в суде 30 марта — 1 апреля.





Совещание 2008 года





В совещании участвовали Селявко, Бабарико и его замы. Речь шла о том, что имеется доля в бизнесе Харлановича и Геращенко (проект DELAY), в бизнесе участвует компания SIA Baltijas Investiciju Grupa, и доля этой компании в бизнесе будет распределяться между участниками совещания.





На это Ильясюку «сложно было не согласиться». При этом Бабарико не ставил условие, что, если Ильясюк откажется, это повлечет негативные последствия. Ни Бабарико, ни Селявко указания выполнять какие-либо действия в интересах компаний проекта DELAY не давали. Речи не шло и о необходимости голосовать определенным образом в пользу этих компаний на комитетах, не упоминалось денежное вознаграждение.





Совещания тем же составом проводились ежегодно, на них обсуждались итоги деятельности компаний проекта DELAY, а также ООО «Активлизинг». Докладывали — Добролет и Кузьмич (об их показаниях TUT.BY писал ранее).





В обвинении указано, что на совещании они «обсуждали дальнейшую преступную деятельность, заключавшуюся в систематическом получении незаконного денежного вознаграждения, и выразили свое согласие на продолжение участия в противоправной совместной деятельности». Ильясюк признал обвинение (хотя содержание совещания он и все обвиняемые описывают, не упоминая ни о какой преступной деятельности), «потому что итогом было получение незаконного денежного вознаграждения».





Через некоторое время Бабарико передал ему документы на офшорную компанию Seabay Limited и банковскую карту. Впоследствии Ильясюк управлял счетом Seabay Limited со своего домашнего компьютера. Факт принадлежности ему офшорной компании и поступление на нее денежных средств от Business Renovation Investment Limited незаконным не считает. Но признает обвинение и утверждает, что получал незаконное денежное вознаграждение за голосование в комитетах банка по вопросам компаний проекта DELAY и «Активлизинга».





Что делал зампред





Ильясюк заявил, что при участии в заседаниях Комитетов руководствовался прежде всего интересами банка.





Он пояснил, что Комитет по управлению активами и пассивами утверждал суммы кредитов, сроки и ставки, которые связаны с установленными базовыми ставками. Решения принимались, как правило, единогласно, его председатель (Ильясюк, до 2015 года — Бабарико) не пользовался правом решающего голоса. Комитет по управлению активами и пассивами и Большой кредитный комитет принимали как положительные, так и отрицательные решения в отношении компаний ООО «ПриватЛизинг» и ООО «Активлизинг». Ильясюк при этом при рассмотрении заявок о кредитовании этих компаний указаний в их интересах не давал. Оценивая работу с компаниями проекта Delay как экономист, Ильясюк отметил, что сотрудничество было выгодным для банка.





Условия предоставления кредитов ООО «Приватлизинг», ООО «Активлизинг», ООО «Агентство торговли в рассрочку» были в рамках тех же подходов, что и для других клиентов. О денежном вознаграждении при принятии решений не думал и не спрашивал.





А что с обвинением?





Считает, что ООО «Активлизинг» и ООО «Приватлизинг» — взяткодатели. Согласен с обвинением, что имел умысел на получение денежных вознаграждений от белорусских субъектов хозяйствования. Напрямую от Харлановича, Геращенко (учредители компаний), Добролета (зампред Белгазпромбанка, с 2016 перешел работать в ООО «Приватлизинг») денег не принимал, просьб действовать в интересах их компаний Ильясюку не поступало. На каком основании они представляли интересы белорусских субъектов хозяйствования, передавая взятки (согласно обвинению), он не знает. Понимает, что деньги, которые оказались на счете его офшорной компании, в какой-то части были дивидендами, начисленными от белорусских компаний в адрес SIA Baltijas Investiciju Grupa.





Считает, что вознаграждение получал незаконно, что связывает с тем, что не вкладывал в компании денежных средств и по этой причине не имел оснований для получения дивидендов.





В показаниях на предварительном следствии говорил, что это «незаконное вознаграждение за участие в работе ООО „Приватлизинг“». Говорил, что осознание, что это действия не совсем законные, появилось позже. Что это может быть расценено как незаконное вознаграждение, на момент совещания 2008, когда речь шла о разделении части прибыли между членами правления после уплаты налогов, — не задумывался. Считал, что «это доля в предприятии, поэтому у меня была убежденность». Действия воспринимал как нормальные, «прежде всего потому, что это будет часть прибыли предприятия после уплаты налогов».





При подписании досудебного соглашения указал, что уже с 2008 года было понимание того, что это — незаконное денежное вознаграждение.





Бабарико считает руководителем организованной преступной группы, потому что он был председателем правления банка и имел большую долю в предприятии (25%) — то, что было установлено на совещании в 2008 году.





Считает, что Бабарико был фактическим собственником «Приватлизинга», исходя из тех долей, которые были озвучены на совещании в 2008 году. «Собственником ООО „ПриватЛизинг“ являлась компания SIA „Baltijas Investiciju Grupa“, подконтрольная Бабарико. Из этого сделан вывод». Ильясюку неизвестно, какие органы управления существовали у SIA «Baltijas Investiciju Grupa», какую роль играл в ее руководстве директор Степановс, какую деятельность она осуществляла.





«Конфликт интересов»





Сказал, что при его голосовании на комитетах возникал конфликт интересов. Считает себя аффилированным лицом банка, которое по уставу должно информировать совет директоров, если участвует в принятии решений по сделкам, в которых может быть заинтересовано. Какая ответственность за неинформирование — не знает. Согласовывалось ли с советом директоров Белгазпромбанка то, что у заместителей председателей правления есть офшорные компании, ему доподлинно неизвестно.





Доходная стройка





В 2008 он по просьбе своего знакомого встретился с представителями ООО «Марконстрой» Марковым и Ковальчуком «для привлечения в банк клиентов». «Марконстрой» строил жилье по улице Шорной, на момент встречи возникли проблемы с финансированием. Марков и Ковальчук просили Ильясюка продолжить финансирование строительства, за что обещали поделиться с должностными лицами банка 50% прибыли, которая будет получена после реализации оставшихся квартир и нежилых помещений, — около 100 тысяч долларов. Передаваться должны были наличные.





Ильясюк ответил, что вопрос необходимо обсудить, однако не уточнил, с кем. При этом он, Ильясюк, Бабарико с Марковым и Ковальчуком не знакомил. Он сам сообщил Виктору Бабарико о том, что есть предприятие, ООО «Марконстрой», которому необходимо получить или пролонгировать кредит, и за эту услугу они готовы выплатить 50% от реализации помещений. «Он согласился, сообщил, что согласен и что мы будем кредитовать это предприятие на тех условиях, которые я изложил». Тогда вопрос выдачи кредита еще не мог быть решен, но Ильясюк предполагал, что Комитеты одобрят это решение.





При встрече Ильясюк не информировал Маркова и Ковальчука о том, какая процедура выдачи кредитов в банке. «Они и сами об этом прекрасно знали». То, что решение о выдаче кредита может быть принято и без передачи каких-либо материальных вознаграждений должностным лицам банка, не обсуждали. При этом Ильясюк заявил, что никого из членов Большого кредитного комитета не просил голосовать за пролонгацию кредитного договора с «Марконстроем». Он признал, что одними его действиями невозможно было обеспечить принятие решения о кредитовании компании.





Кредит впоследствии был выдан. В 2009 — 2010 Марков и Ковальчук частями передавали Ильясюку денежные средства в сумме не менее 80 тысяч долларов «за положительное решение вопроса по финансированию, кредитованию строительства дома по ул Шорной». Изначально оговоренная сумма — 100 тысяч долларов — передана не была. Представители «Марконстроя» пояснили, что «цены на недвижимость снизились и стоимость упала, общая сумма получилась меньше».





«Каждый раз, получая наличные денежные средства, я сразу же передавал их председателю правления Белгазпромбанка Бабарико», не указывая, за что. При этом Маркову и Ковальчуку Ильясюк не сообщал, кому передает деньги. «Где-то в ноябре 2010 года при окончательном расчете Бабарико вызвал меня к себе в кабинет и передал причитающиеся денежные средства 10 процентов», то есть 8 тысяч долларов. До этого никаких денег Бабрико Ильясюку не передавал и изначально никакая сумма не оговаривалась, но Ильясюк понимал, что «Бабарико передал деньги за то, что ООО „Марконстрой“ получил кредит, а я этому содействовал».





Задержание и следствие





Задержали Ильясюка 11 июня 2020 года, с этого времени он находится под стражей в СИЗО КГБ. В камере смотрел телевизионные сюжеты в «Панораме» о «деле Белгазпромбанка». Ему было известно, что генеральный прокурор заявил о возбуждении дела о преступной организации.





На допросах на предварительном следствии ему оглашались показания других обвиняемых (Кузьмича, Бадея), и он соглашался с ними.





Сергей Шабан

С 2006-го по июнь 2020-го — член правления Белгазпромбанка, член Комитета по управлению активами и пассивами (с 2001 по июнь 2020), зампред правления, курировал департамент казначейства и управление финансовых институтов. Контролировал вопросы привлечения и размещения ресурсов по межбанковским кредитам. Предоставление кредитов юридическим лицам — вне служебных обязанностей. Допрошен в суде 2 апреля.





Разговор с Селявко





В 2007 году между Шабаном и Валерием Селявко (на тот момент Селявко — советник правления, член Совета директоров банка) состоялся разговор о возможности дополнительного заработка — получении доходов в виде дивидендов в результате владения компаниями. Селявко сказал, что будет созданы иностранные компании, которые будут владеть долями в белорусских компаниях, а потом дивиденды будут распределяться между владельцами иностранных компаний.





Шабан согласился, «не мог отказать Селявко, т. к. недавно был назначен на должность зампреда». Вскоре Селявко пригласил к себе в кабинет и попросил связаться с юристами на Кипре и отправить им пожелания относительно регистрации офшорных фирм, что тот и сделал. Кипрские юристы были готовы создать компанию-холдинг и компании конечных владельцев, открыть счета. Шабан передал это Селявко, тот сказал, что завершит сам. Шабан отдавал ему 3000 долларов для оплаты расходов этих юристов.





Совещание 2008 года





Шабан, как и другие свидетели, называет участников совещания и озвучивает планы получения дивидендов от проекта Delay бывшего сотрудника Харлановича. Стороны договариваются, что будет создана компания, ею будет владеть английская компания, а той — офшорные компании, принадлежащие каждому из присутствующих.





При этом было озвучено обязательное условие: никаких действий вопреки интересам банка.





Роль каждого не озвучивалась. Никому конкретно задач не ставилось. Все согласились. Такие совещания проходили примерно один раз в год как «итоговое собрание акционеров», где обсуждались итоги работы проекта за год и какие могут быть выплаты.





Тогда же, в 2008-м, «Селявко мне передал в своем кабинете документы на компанию TAZBAR Limited и банковскую карту. Нигде моя фамилия не значилась. Селявко же сказал про первую выплату на карту». Потом о поступлении денег информировал Селявко, после его смерти — Бабарико. На TAZBAR поступило, по его мнению, около 100 тысяч долларов, он их потратил. Как выяснилось во время следствия, на счет компании поступило более 300 000 долларов (всю эту сумму он не оспаривает и как необоснованное обогащение добровольно перечислил на депозит КГБ после подписания досудебного соглашения).





Ликвидация компаний





Весной 2016 года, после того как сотрудники КГБ вскрыли банковскую ячейку, принадлежащую Добролету, и обнаружили там в том числе документы на его офшорную компанию, Бабарико собрал замов, и они договорились закрыть компании (холдинговую — Business Renovation Investment и офшорные компании). «Я предложил прекратить существование этого механизма, ликвидировать компании и исключить их из реестра». Во время отпуска на Кипре, куда приехал и юрист банка Шевчук, Шабан и Шевчук встретились с юристами и договорились, что те проведут их ликвидацию.





Весной 2020 Бадей, который в тот момент исполнял обязанности председателя правления, передал ему, Шабану, конверт с суммой 17 тыс. долларов — тот подумал, что это остатки от Delay.





А как это отражалось на банке





О том, как создавались компании этого проекта, какова роль Харлановича, Геращенко, Морозова в передаче денег, Шабану ничего не известно, с ними не общался. По должностным обязанностям контроль за кредитными службами не осуществлял никогда, в кредитных комитетах не участвовал.





Договоры «Приватлизинга» отношения к Шабану не имеют. С предложениями создания льготных условий для каких-либо компаний в банке ни Селявко, ни другие лица к нему не обращались, Бабарико задач в этой связи не ставил. Бабарико не просил совершать каких-либо действий в интересах субъектов хозяйствования.





При этом Шабан говорит, что понимал, что получает «незаконное вознаграждение за выполнение обязанностей по службе». Говорит, что для себя он понял, что его действиями по службе нужно обеспечивать бесперебойное финансирование проекта Delay посредством «молчаливого согласия». На вопрос защиты ответил, что обеспечение бесперебойного финансирования для того, чтобы банк мог выдавать кредиты, — это задача курируемого им направления для всех компаний, обслуживаемых в банке. На Комитете голосовал исключительно исходя из интересов банка.





В начале предварительного расследования не признавал вину, так как «мое понимание на тот момент было одно, сейчас оно другое».





Задержание





Шабан был задержан 11 июня 2020-го, в 9 часов утра. Протокол задержания подписал в 20 часов. Между этим был обыск на даче, вызов скорой помощи, госпитализация с гипертоническим кризом, потом доставление из больницы в ДФР, в СИЗО КГБ оказался около часа ночи. С ним сотрудники ДФР проводили «беседы» в здании КГБ без адвоката.



