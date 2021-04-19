Трагедия: мать на машине переехала двухлетнего сына

Браслаўская звязда ». Мать переехала на машине своего двухлетнего сына: он оказался под колесами, когда женщина выезжала задним ходом со двора, сообщает «».





Женщина на Volkswagen Passat выезжала задним ходом со двора частного дома. Сзади машины находил её двухлетний ребёнок. Мать не заметила сына и переехала его.





Малыш погиб.