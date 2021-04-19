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Трагедия: мать на машине переехала двухлетнего сына
Источник материала: Партизан
Трагедия произошла вечером 13 апреля в одном из агрогородков Браславского района.
Мать переехала на машине своего двухлетнего сына: он оказался под колесами, когда женщина выезжала задним ходом со двора, сообщает «
Женщина на Volkswagen Passat выезжала задним ходом со двора частного дома. Сзади машины находил её двухлетний ребёнок. Мать не заметила сына и переехала его.
Малыш погиб.
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Трагедия произошла вечером 13 апреля в одном из агрогородков Браславского района.
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