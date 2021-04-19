Мнение: «История с гомельскими подвалами напомнила мне почему-то арест Бабарико»

Источник материала: Салiдарнасць

Еще со времен Нерона власти изобретают заговоры, когда им нужно что-то оправдать.

Телеграм-канал Письма к дочери о том, почему в стране победившей стабильности не бывает военных заговоров и вообще небезопасно подкидывать военным идею о том, что они могут устроить переворот.

— История с гомельскими подвалами напомнила арест Виктора Бабарико. Вот тогда тоже было так: никогда такого не было – и вот опять. Сначала Лукашенко сказал, что хочет, чтобы Бабарико участвовал в выборах, а через два дня Бабарико арестовали.

Желание, чтобы Бабарико участвовал в выборах на тот момент казалось логичным, а его арест – не очень. Потому что арестовать своего главного соперника до выборов, это значит – признаться, что на выборах ты не можешь его победить. Если ты уверен в стабильности свой легитимности, ты сначала побеждаешь соперника, а потом уже сажаешь его в тюрьму, чтобы другим было неповадно сомневаться. Но потом мы с тобой увидели десятки тысяч людей, приходивших на предвыборные встречи Светланы Тихановской и поняли, что у властей просто не было другого выхода. Что они знали, насколько все плохо и не могли позволить себе рисковать.

Вот с заговором, мне кажется, примерно то же самое. Разоблачение военного заговора – это такой лайфхак, без которого лучше бы обойтись. Потому что, во-первых, в стране победившей стабильности не бывает военных заговоров, а во-вторых… это, знаешь ли, небезопасно подкидывать военным идею о том, что они могут устроить какой-нибудь заговор. Заговоры, знаешь ли, такая штука, которая имеет свойство к материализации, если о них рассказывать слишком часто.

И, надо думать, раз власть прибегает к таким отчаянным мерам, значит она находится в действительно отчаянном положении. Нам с тобой со стороны это может быть не очень заметно, но в конце концов власти же лучше знают, насколько у них там все плохо. То есть, оно и раньше было нехорошо, но теперь вдруг почему-то стало совсем плохо.

Я вот рискну предположить, что это ухудшение текущего состояния может быть связано с наступающими санкциями. Ну, просто у меня нет других предположений. В конце концов власти же наверняка знают про санкции немножечко больше подробностей, чем мы с тобой. И, видимо, подробности эти какие-то не очень утешительные, раз они решили поднять ставки сразу до заговора ЦРУ и ареста американского гражданина. Потому что ничего другого им не осталось. Потому что все так плохо, что из всех плохих решений приходится выбирать худшее.

И знаешь, некоторое время назад такое повышение ставок могло даже сработать. Потому что еще не так давно Запад старался не связываться с международными хулиганами, а при случае даже пытался их задобрить. Но, судя по тому, как США обходятся с Россией, они там у себя уже осознали бесперспективность политики умиротворения. Поняли: хулиган так уж устроен, что любой жест доброй воли он воспринимает как уступку и слабость. И вот, если администрация Байдена не церемонится с Москвой, то в случае с беларусскими властями у них же точно нет никаких причин миндальничать. Несмотря на важное геополитическое положение, вклад в региональную стабильность и непререкаемый международный авторитет.

Со времен, как минимум, Нерона власти изобретают заговоры, когда им нужно что-то оправдать. Что конкретно собираются оправдать беларусские власти проделками ЦРУ, зависит, конечно, исключительно от полета фантазии. Потому что диапазон может быть очень широкий – от приглашения российских войск до объявления наследственной монархии.

Но вот на что у меня точно не хватает воображения, так это понять, перед кем власти собираются оправдываться. Потому что для тех десяти процентов, кто все еще смотрит телевизор, не стоило и стараться. А все остальные все равно не поверят. Да они не поверили бы, даже если бы в телевизоре сообщили, что днем светит солнце, а земля круглая. Такой уж это народец неблагодарный.