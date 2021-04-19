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Миллионы цветов распустились в Нидерландах – видео

19.04.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На кадрах, видно, как огромные ряды с высаженными цветами простираются на несколько километров, превращая поля в огромное разноцветное море.

Обычно лучшее время для посещения сада – с середины апреля до начала мая.

Кекенхоф – крупнейший в мире парк цветов площадью 32 гектара. Ежегодно в садах, павильонах и тепличных комплексах высаживается около семи миллионов цветочных луковиц: коллекции нарциссов, гиацинтов, орхидей, гвоздик, ирисов и, конечно же, тюльпанов – цветочного символа Нидерландов.

В прошлом году Кекенхоф был закрыт для посетителей из-за пандемии COVID-19. В этом году открытие, запланированное на 20 марта, не состоялось из-за продолжающихся в Нидерландах ограничений.

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Поля тюльпанов, нарциссов и других цветов распустились в парке Кекенхоф, также известном как Сад Европы. Смотрите на видео, как миллионы цветов раскрасили огромную...
 
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