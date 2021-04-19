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СМИ: принц Гарри не спешит возвращаться к Меган Маркл
19.04.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри не спешит возвращаться к своей беременной жене Меган Маркл: герцог решил задержаться в Британии после прощания с дедушкой.
© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
Неделю назад принц Гарри впервые за долгое время прилетел в Британию на
Изначально планировалось, что сразу после похорон мятежник улетит обратно в США, но теперь стало ясно, что принц Гарри не особо стремится возвращаться к Маркл.
По словам источников дворца, герцог смог найти общий язык с семьей и планирует остаться на день рождения своей бабушки. Свой 95-летний юбилей королева отметит 21 апреля: это первый за долгие годы день рождения Елизаветы II, который она проведет без своего любимого супруга. Вот почему Ее Величество особенно нуждается в поддержке семьи.
Желание Гарри задержаться на родине может быть связано и с братом Уильямом, ведь
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По словам инсайдеров из королевского дворца, мятежник все же нашел общий язык с родными и хочет перенести возвращение в США на более поздний срок.
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