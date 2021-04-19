Лукашенко рассказал, кто и как готовил переворот в Беларуси - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В конце минувшей недели президент заявил о том, что на него и его детей готовилось покушение , а в стране планировался переворот. Это все, по его словам, происходило не без контроля иностранных спецслужб.

"Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего Центрального Разведывательного Управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал", - сообщил Лукашенко.

Ранее российские спецслужбы задержали в Москве адвоката Юрия Зенковича (у него белорусское и американское гражданство) и политолога Александра Федуту. В Шклове был задержан лидер оппозиционной партии Григорий Костусев. Эти фамилии и были названы Лукашенко, сообщившем о попытке захвата власти.

По информации ФСБ России, указанные лица готовили в Беларуси переворот. Ранее в КГБ Беларуси рассказали, что задержанные уже дают признательные показания . Причем, по информации правоохранительных органов, деятельность всей группы документировалась на всех этапах переговоров.

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