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Лукашенко рассказал, кто и как готовил переворот в Беларуси - видео
19.04.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В конце минувшей недели президент заявил о том, что на него и его детей
"Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего Центрального Разведывательного Управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал", - сообщил Лукашенко.
Ранее российские спецслужбы
По информации ФСБ России, указанные лица готовили в Беларуси переворот. Ранее в КГБ Беларуси рассказали, что задержанные уже
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал имена тех, кто готовил переворот в стране. Что рассказал глава государства, смотрите на видео.
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