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Макей отправился в Швейцарию. Будет говорить о здоровье и правах человека

19.04.2021 11:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня и завтра глава белорусского МИДа Владимир Макей проведет в Швейцарии, на сессии Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. Об этом информирует МИД. В список тем для этого рабочего визита вошли вопросы здравоохранения и прав человека. О чем конкретно пойдет речь — узнаем позже. Как показывает практика, могут быть два варианта изложения событий.

Сегодня у министра запланированы встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебреисусом, гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом, верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурэром. В фокусе внимания, уточняет наш МИД, «актуальные вопросы международной повестки дня в сферах деятельности контрпартнеров, белорусский подход к проблемам, находящимся в зоне ответственности каждой из указанных организаций, а также иные темы, представляющие взаимный интерес».


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Сегодня и завтра глава белорусского МИДа Владимир Макей проведет в Швейцарии, на сессии Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. Об...
 
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