|
Макей отправился в Швейцарию. Будет говорить о здоровье и правах человека
Источник материала: Onliner
Сегодня и завтра глава белорусского МИДа Владимир Макей проведет в Швейцарии, на сессии Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. Об этом
Сегодня у министра запланированы встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебреисусом, гендиректором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом, верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурэром. В фокусе внимания, уточняет наш МИД, «актуальные вопросы международной повестки дня в сферах деятельности контрпартнеров, белорусский подход к проблемам, находящимся в зоне ответственности каждой из указанных организаций, а также иные темы, представляющие взаимный интерес».
трусики-подгузники, для мальчика/для девочки, 12–17 кг, для приучения к горшку, 152 шт.
подгузники, для мальчика/для девочки, 11–18 кг, для активных детей, 150 шт.
подгузники, для мальчика/для девочки, 8–14 кг, универсальные, 66 шт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня и завтра глава белорусского МИДа Владимир Макей проведет в Швейцарии, на сессии Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)