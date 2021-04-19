Риск не оправдался: на переходе велосипедист протаранил машину (видео)

Источник материала: Onliner

Проскочить на «розовый» — это не только про водителей, но в целом про тех участников дорожного движения, которые во что бы то ни стало хотят успеть. На Партизанском проспекте велосипедист рванут через дорогу, хотя автомобилям уже загорался зеленый. Тоже хотел куда-то успеть.

О произошедшем корреспонденту Onliner рассказал наш читатель, который был очевидцем ДТП. Все произошло 17 апреля около 9:55 на Партизанском проспекте в Минске.

— На пересечении проспекта с улицей Буденного сбили велосипедиста, — рассказал автор видео.

Велосипедист ехал со стороны улицы Буденного, переезжал Партизанский проспект по регулируемому пешеходному переходу. Если велопереезда нет, то велосипедист обязан спешиваться перед пересечением проезжей части и вести велосипед рядом с собой (пункт 151 Правил дорожного движения).

В направлении площади Ванеева автомобильный поток остановился на светофоре, и если пешеходного светофора на видеозаписи не видно, то сигналы автомобильного рассмотреть легко: машинам загорался зеленый, водители возобновляли движение. Кто-то вовремя заметил рискового велосипедиста, кто-то — нет.

По крайней правой полосе проспекта в направлении площади Ванеева двигался автомобиль такси. Судя по всему, водители и велосипедист не видели друг друга до последнего момента. В результате велосипедист уткнулся в машину с водительской стороны, после чего упал. Он поднялся самостоятельно, из чего можно сделать предположение о том, что серьезных травм этот человек не получил. В каком состоянии находились транспортные средства после инцидента, не ясно. Таксист остановился и вышел из машины, направившись к велосипедисту.

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