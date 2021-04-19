У Volkswagen появился 7-местный электрокар ID.6

Источник материала: Onliner

Компания Volkswagen созрела на расширение линейки электрокаров ID. В Китае дебютировал первый электрокар Volkswagen с тремя рядами сидений — ID.6. Новинка будет продаваться в двух вариантах: ID.6 Crozz и ID.6 X.





Габаритная длина автомобиля составляет 4876 мм. Колесная база достигает 2965 мм. Топовые версии ID.6 оборудованы 21-дюймовыми колесными дисками. В базе — 19 дюймов. В салоне по центру консоли расположился 12-дюймовый экран мультимедийной системы. Оформление интерьеров ID.6 Crozz и ID.6 X слегка отличается.





В основе «шестерки» лежит архитектура MEB, которая уже давно используется для других электрокаров компании. Самые доступные модификации ID.6 оснащаются задним приводом и 179-сильным мотором. Есть также 204-сильная моноприводная версия. Полноприводные модификации EV оборудованы «электродуэтом» с отдачей 306 л. с. Самый быстрый Volkswagen ID.6 набирает сотню за 6,6 секунды. Емкость батареи варьируется от 58 до 77 кВт·ч в зависимости от версии (436—588 км). Пока новинка анонсирована только в Китае.







