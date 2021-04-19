ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У Volkswagen появился 7-местный электрокар ID.6

19.04.2021 11:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Volkswagen созрела на расширение линейки электрокаров ID. В Китае дебютировал первый электрокар Volkswagen с тремя рядами сидений — ID.6. Новинка будет продаваться в двух вариантах: ID.6 Crozz и ID.6 X. 

У Volkswagen появился 7-местный электрокар ID.6

Габаритная длина автомобиля составляет 4876 мм. Колесная база достигает 2965 мм. Топовые версии ID.6 оборудованы 21-дюймовыми колесными дисками. В базе — 19 дюймов. В салоне по центру консоли расположился 12-дюймовый экран мультимедийной системы. Оформление интерьеров ID.6 Crozz и ID.6 X слегка отличается.

У Volkswagen появился 7-местный электрокар ID.6

В основе «шестерки» лежит архитектура MEB, которая уже давно используется для других электрокаров компании. Самые доступные модификации ID.6 оснащаются задним приводом и 179-сильным мотором. Есть также 204-сильная моноприводная версия. Полноприводные модификации EV оборудованы «электродуэтом» с отдачей 306 л. с. Самый быстрый Volkswagen ID.6 набирает сотню за 6,6 секунды. Емкость батареи варьируется от 58 до 77 кВт·ч в зависимости от версии (436—588 км). Пока новинка анонсирована только в Китае.

У Volkswagen появился 7-местный электрокар ID.6
У Volkswagen появился 7-местный электрокар ID.6
Volkswagen Passat B6 CBAB+DSG, 2008 г.в., 243 765 км
синий, универсал, дизель 2 л, автоматическая, передний привод
17 397 р.
6700$ / 5597€
Volkswagen Passat B8, 2015 г.в., 106 000 км
серый, универсал, дизель 2 л, автоматическая, передний привод
59 720 р.
23 000$ / 19 214€
Volkswagen Passat CC I, 2010 г.в., 185 000 км
черный, седан, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
22 330 р.
8600$ / 7184€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Volkswagen созрела на расширение линейки электрокаров ID. В Китае дебютировал первый электрокар Volkswagen с тремя рядами сидений — ID.6. Новинка будет продаваться в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На кастинг «Мисс Беларусь» в Новополоцке тоже пришла только одна девушка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by