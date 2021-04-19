Минсельхозпрод объяснил, почему из страны нельзя вывозить пшеницу, гречиху, кукурузу и другие злаки

Источник материала: Onliner

Запрет вывозить из страны рожь, пшеницу, гречиху и другие злаки ввели 16 апреля, в четверг. Срок его действия — три месяца. Почему ввели подобный запрет, в самом документе не сообщается. Но вчера в эфире телеканала СТВ заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун объяснил , почему власти ввели такие ограничения.

— Мы не торгуем зерном, то есть в приоритете стоит не торговля зерном, а переработать это зерно через животноводство, получили продукцию животноводства и реализовали с добавленной стоимостью (сыры, молоко, мясо, масло), — рассказал Гракун. — Поэтому в последнее время мы увидели, что начинается вывоз зерна. Мы ввели трехмесячный запрет, чтобы обеспечить свое поголовье и получить ту продукцию, которую мы планировали.

Он добавил, что подобный запрет не связан с мировым кризисом.

— Просто, наверное, на мировом рынке наше зерно дешевле, есть интерес его купить. Поэтому, чтобы мы не вели торг именно зерном. Мы считаем, что при получении продукции животноводства мы для республики получим большую выгоду, — заключил он.



