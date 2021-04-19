Мастера на час задержали с листовками — там была реклама его услуг, но парню все равно дали 15 суток

Источник материала: UDF



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«Я вечером возвращался домой, шел с инструментом. С собой были еще конфеты и шампанское — хотел поздравить бабушку с Днем рождения. Остановили меня за фонарик: там люди светили в окна, а мне как раз позвонили, телефон начал мигать — я и попался. Милиционеры увидели, что у меня какие-то листовки есть с собой, подумали, что я мало того что оппозиционер, так еще и агитацию лепил. Позвонили в РУВД, там сказали: тяните его сюда. Когда в отделении майор увидел мои листовки, отчитал милиционеров: «Вы что совсем? Кого вы мне привезли?»

«На заседании давал объяснения сотрудник милиции. Рассказывал, что меня задержал ОМОН, хотя меня взяли милиционеры — две девушки и парень. Я спрашиваю: а во что я был одет? «В черное». Говорю: какого цвета у меня были кроссовки? «Я не помню, было темно. На вас была маска и капюшон». Интересуюсь, как же милиционер меня тогда узнал. «По глазам». Он не увидел, что у меня белые кроссовки, а глаза якобы запомнил.



Милиционер сказал, что с собой у меня ничего не было. Я сделал замечание: уберите его, это лжесвидетель. И предложил судье посмотреть опись имущества. А там-болгарка, шуруповерт… но им было плевать.



Судья только повторяла: У вас есть еще вопросы? Когда услышал, что дали 15 суток, закрыл ноутбук (суд был по скайпу. - «НН») и пошел «сдаваться».

«Я бы лучше на Окрестина их все отбыл, там проще: была горячая вода, еда нормальная, отношение лучшее. Но после 31 марта нас перевезли в Жодино — и началось.



Со мной сидел мужчина, который не раз бывал в тюрьмах. На сутки он попал не за политику, а за скандал с женой. И он был в шоке: «За что мне это? Я в таких условиях никогда не сидел»» А было так. В 6.00 подъем, в 6.10 приносят еду, назовем это так, а а 9.00 вас трамбуют в стену лицом, бьют, оскорбляют»»

«Я в пятницу как раз запил рекламу, знал, что сработает 100 процентов. На субботу, воскресенье и понедельник уже была работа. А тут на тебе… первые дни мне было невыносимо тяжело из-за этого. Плюс переживал, как там моя кошка. Многое потерял, но приобрел этот опыт — он сделал меня сильнее. Очень благодарен волонтерам, которые помогли добраться домой».

«Нам специально открыли окно, было дико холодно. В душе горячая вода отсутствовала, вода в камере тоже только холодная. И спать на нарах было невозможно, так как больно (матрасов не было ни на Окрестина, ни в Жодино), спали на полу. И я ближе к концу срока заболел», — объясняет Анатолий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мастера на час задержали с листовками — там была реклама его услуг, но парню все равно дали 15 суток Задержали 30-летнего парня 26 марта в минском микрорайоне Серебрянка.

Задержали 30-летнего парня 26 марта в минском микрорайоне Серебрянка.На буклетах было написано «сантехника, укладка плитки, электрические работы». Но отпускать Анатолия не собирались. Даже то, что у него с собой шуруповерт и рабочие документы, никого не смутило. Спросили только во время описи, во сколько он оценивает свой инструмент. Дали «народную» статью 24.23. В протоколе написали, что парень бегал по двору, кричал «Жыве Беларусь», светил фонариком в окна и тем самым призывал людей выйти на митинг.Дело рассматривала судья Ленинского районаУ Анатолия это второе задержание. Первое было в середине августа. Тогда парню дали штраф в 10 базовых. Сейчас он отбывал сутки на Окрестина и в Жодино.Сначала парень сидел в камере на четыре места, где было семь человек, потом на восемь, где поместили девятерых. Соседи — айтишники, доктор, музыкант.Анатолий работает сам на себя. Сколько заказов потерял за это время, лучше не думать.Неделю после освобождения парень отлеживался дома — заболел в изоляторе.Инструменты из отделения милиции он еще не забрал. Говорит, обжаловать приговор не будет — не видит смысла.