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Доллар и евро дорожают на открытии торгов 19 апреля

19.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар и евро дорожают на открытии торгов 19 апреля
Иллюстративное фото
Утром в понедельник белорусский рубль опять девальвируется к доллару и евро, но значительно дорожает к российскому рублю. Как результат — козина валют подешевела на 0,32% до минимума почти за три месяца.

Евро и доллар дорожают к белорусскому рублю 19 апреля 2021

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:25:

Курс доллара подрос всего на 0,0008 BYN до 2,5973 BYN/USD и оставил минимум за месяц.

Предыдущие четыре дня доллар дешевел на общую сумму 0,0473 BYN.

Курс евро вырос на 0,0038 BYN до 3,1120 BYN/EUR.

Евро покинул минимум за 15 дней.

Курс российского рубля обвалился на 0,0249 BYN до 3,4114 BYN/100 RUB и приблизился к минимуму за четыре месяца.

Московская биржа


Российский рубль опять дешевеет к доллару. Так, сегодня утром стоимость доллара выросла до 76,25 российских рублей. Это на 70 копеек больше, чем было утром в минувшую пятницу.

Курс евро сегодня поднялся до 91,35 российских рублей — на рубль больше, чем было в пятницу.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Но валютная корзина упала на минимум за 83 дня.
 
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