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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар и евро дорожают на открытии торгов 19 апреля Но валютная корзина упала на минимум за 83 дня.

Евро и доллар дорожают к белорусскому рублю 19 апреля 2021По даннымпо состоянию на 10:25:Курс доллара подрос всего на 0,0008 BYN до 2,5973 BYN/USD и оставил минимум за месяц.Предыдущие четыре дня доллар дешевел на общую сумму 0,0473 BYN.Курс евро вырос на 0,0038 BYN до 3,1120 BYN/EUR.Евро покинул минимум за 15 дней.Курс российского рубля обвалился на 0,0249 BYN до 3,4114 BYN/100 RUB и приблизился к минимуму за четыре месяца.Российский рубль опять дешевеет к доллару. Так, сегодня утром стоимость доллара выросла до 76,25 российских рублей. Это на 70 копеек больше, чем было утром в минувшую пятницу.Курс евро сегодня поднялся до 91,35 российских рублей — на рубль больше, чем было в пятницу.