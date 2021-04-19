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КГБ: Зенковичу, Федуте и Костусеву грозит от 8 до 12 лет тюрьмы

19.04.2021 11:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

КГБ: Зенковичу, Федуте и Костусеву грозит от 8 до 12 лет тюрьмы
Здание КГБ в Минске
Об этом сообщил в эфире ОНТ начальник отдела следственного управления Комитета госбезопасности Константин Бычек.

Против фигурантов дела о «перевороте» возбуждено дело по ч. 1 статьи 357 Уголовного кодекса Беларуси («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем»). Наказание, предусмотренное этой частью статьи — от 8 до 12 лет лишения свободы.

По словам Константина Бычека, дело по такой статье возбуждено в Беларуси впервые.
 
Теги: Минск
 
 
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Против фигурантов дела о «перевороте» возбуждено дело по ч. 1 статьи 357 Уголовного кодекса.
 
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