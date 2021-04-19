|
КГБ: Зенковичу, Федуте и Костусеву грозит от 8 до 12 лет тюрьмы
Источник материала: UDF
Здание КГБ в Минске
Против фигурантов дела о «перевороте» возбуждено дело по ч. 1 статьи 357 Уголовного кодекса Беларуси («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем»). Наказание, предусмотренное этой частью статьи — от 8 до 12 лет лишения свободы.
По словам Константина Бычека, дело по такой статье возбуждено в Беларуси впервые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Против фигурантов дела о «перевороте» возбуждено дело по ч. 1 статьи 357 Уголовного кодекса.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)