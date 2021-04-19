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Здание КГБ в Минске

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КГБ: Зенковичу, Федуте и Костусеву грозит от 8 до 12 лет тюрьмы Против фигурантов дела о «перевороте» возбуждено дело по ч. 1 статьи 357 Уголовного кодекса.

Против фигурантов дела о «перевороте» возбуждено дело по ч. 1 статьи 357 Уголовного кодекса Беларуси («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем»). Наказание, предусмотренное этой частью статьи — от 8 до 12 лет лишения свободы.По словам, дело по такой статье возбуждено в Беларуси впервые.