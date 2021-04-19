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Эти знаки Зодиака ждет удача на работе: придет решение открыть собственное дело
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Об этом сообщает
Близнецы
Близнецов сегодня определенно ждут великие дела. Вы будете полны энергии, станете метить высоко и не побоитесь риска. Кое-кто решит, что пора открыть собственное дело.
Скорпион
В профессиональной сфере откроются новые возможности для роста, и стоит исследовать их безотлагательно. Но если речь идет о перспективах сотрудничества, стоит изучить все очень детально, возможно, с привлечением экспертов, так как речь идет о высоком риске. Если же находитесь в поиске работы, наверняка найдете что-то подходящее.
Водолей
Нынешний аспект Сатурна потребует от вас напрячься и поработать - чему вы будете, в целом, рады. Придется тщательно организовать свою деятельность, но с этим тоже не будет проблем. В итоге с благословения Сатурна вы получите ответственную и интересную должность.
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Нынешний аспект Сатурна потребует от вас напрячься и поработат.
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