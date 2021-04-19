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Праздник 19 апреля: какой сегодня день, что нельзя делать и самые строгие приметы
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
В народных приметах вспоминали два имени: Евстихия и Еремея, которые и использовали в поверьях. Тихий день сулил большой урожай яровых и гороха, ветреный к раннему посеву без урожая.
Сны, приснившиеся именинникам, обещают сбыться обязательно, другим же в течении восьми дней.
Гадания сегодня сбываются не ранее, чем через 6 лет, поэтому иногда этот ритуал надо перенести, к примеру, на завтра.
Главные приметы этого дня
Днем тихо, безветренно — к раннему сбору зерновых.
Начало сокодвижения у деревьев — к приходу хорошей погоды.
Если утро окутано туманом, значит установится сухая погода до самого конца апреля.
Безветренно – жди обильного урожая яровых и озимых.
По вороньим гнездам можно определить, будет ли сильное половодье. Если гнезда свиты высоко, то готовься к сильным разливам.
Если курицы рано сошли с насеста, лето плохое будет. Долго сидят — к хорошей летней погоде.
Утки низко у воды свили гнезда — к сухому лету, чем дальше от воды — тем хуже погода будет.
Утки вернулись с зимовки упитанными — к холодной и затяжной весне.
Что нельзя делать в этот день
стирать, шить, убирать;
нельзя работать в огороде;
нельзя ссориться и выяснять отношения;
нельзя выбрасывать мусор после захода солнца.
Именины 19 апреля отмечают Евтихий, Еремей, Мефодий, Платонида.
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Безветренно – жди обильного урожая яровых и озимых.
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