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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 19 апреля: какой сегодня день, что нельзя делать и самые строгие приметы Безветренно – жди обильного урожая яровых и озимых.

В народных приметах вспоминали два имени: Евстихия и Еремея, которые и использовали в поверьях. Тихий день сулил большой урожай яровых и гороха, ветреный к раннему посеву без урожая.Сны, приснившиеся именинникам, обещают сбыться обязательно, другим же в течении восьми дней.Гадания сегодня сбываются не ранее, чем через 6 лет, поэтому иногда этот ритуал надо перенести, к примеру, на завтра.Днем тихо, безветренно — к раннему сбору зерновых.Начало сокодвижения у деревьев — к приходу хорошей погоды.Если утро окутано туманом, значит установится сухая погода до самого конца апреля.Безветренно – жди обильного урожая яровых и озимых.По вороньим гнездам можно определить, будет ли сильное половодье. Если гнезда свиты высоко, то готовься к сильным разливам.Если курицы рано сошли с насеста, лето плохое будет. Долго сидят — к хорошей летней погоде.Утки низко у воды свили гнезда — к сухому лету, чем дальше от воды — тем хуже погода будет.Утки вернулись с зимовки упитанными — к холодной и затяжной весне.стирать, шить, убирать;нельзя работать в огороде;нельзя ссориться и выяснять отношения;нельзя выбрасывать мусор после захода солнца.Именины 19 апреля отмечают Евтихий, Еремей, Мефодий, Платонида.