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На кастинг «Мисс Беларусь» в Новополоцке тоже пришла только одна девушка
Источник материала: UDF
Эльвира Антипова / фото из личного архива девушки
Побороться за звание «Мисс Беларусь» решилась лишь 20-летняя Эльвира Антипова. Она — студентка, учится на третьем курсе БНТУ по специальности «кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта».
В прошлом году она также участвовала в кастингах, дошла до полуфинала, но конкурс отменили.
«Теперь мне хочется довести до конца то, что начала», — рассказала Эльвира. Впереди ее ждет областной этап. А в Новополоцке тем временем решили провести еще один дополнительный кастинг.
Похожая история ранее произошла и в Бресте: там на городской отбор на «Мисс Беларусь» также пришла только одна девушка. Хотя в прошлом году желающих отобраться было ощутимо больше — к кастингу допустили 17 конкурсанток.
Национальный конкурс Мисс Беларусь проводится в Беларуси с 1998 года раз в два года. Финальные шоу неоднократно посещал Александр Лукашенко. В 2016 году даже выступил со сцены конкурса и заявил, что финалистки «смогут участвовать в «большой политике». «Потому что красота непреодолима, красоту невозможно сдержать — ни в экономике, ни в политике, ни в жизни», — объяснил тогда свою идею Лукашенко.
Александр Лукашенко с финалистками конкурса «Мисс Беларусь-2016» / пресс-служба президента РБ
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В прошлом году она также участвовала в кастингах.
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