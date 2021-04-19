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Макей улетает в Швейцарию

19.04.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Владимир Макей 19-20 апреля находится с рабочим визитом в Швейцарии.

Макей улетает в Швейцарию

Как сообщает пресс-служба МИД, он примет участие в 69-й сессии Европейской экономической комиссии ООН.

Программой первого дня визита предусмотрены встречи Макея с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебреисусом, генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом, верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурэром.

«В фокусе внимания — актуальные вопросы международной повестки дня в сферах деятельности контрпартнеров, белорусский подход к проблемам, находящимся в зоне ответственности каждой из указанных организаций, а также иные темы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

 

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Министр иностранных дел Владимир Макей 19-20 апреля находится с рабочим визитом в Швейцарии.
 
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