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Назван самый кассовый фильм времен пандемии

19.04.2021 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зрелищный блокбастер «Годзилла против Конга» стал самым кассовым фильмом времен пандемии. Он превысил отметку в 390 миллионов долларов сборов в мировом прокате и побил рекорд «Довода» с 365 миллионами. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что у фильма было преимущество, ведь он стал первой картиной, показанной в кинотеатрах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса после открытия — главных мировых площадок, фактически определяющих кассовые сборы. К тому же этот результат должен стать стимулом для кинематографического бизнеса, который значительно пострадал в период пандемии. Суммы сборов также показали, что у зрителей есть запрос на возвращение в кинотеатры после долгого перерыва.

К слову, «Годзилла против Конга» также вышел на HBO Max, но количество просмотров там не разглашается.

Сюжет фильма такой: Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия — единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами, — лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли.

«Годзилла против Конга»

Когда: уже в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

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Зрелищный блокбастер «Годзилла против Конга» стал самым кассовым фильмом времен пандемии. Он превысил отметку в 390 миллионов долларов сборов в мировом прокате и...
 
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