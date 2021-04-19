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Пьяный мужчина на самодельном тракторе пытался уйти от погони ГАИ в Логойском районе
Источник материала: Tut.by
Нетрезвого водителя трактора с погоней задерживали инспекторы в Логойском районе,
Утром 18 апреля 47-летний водитель трактора не подчинился требованиям сотрудников ГАИ об остановке. Мужчина попытался скрыться от преследования по полю и через территорию фермы, но был задержан.
Медицинское освидетельствование тракториста показало, что он пьян — 1,44 промилле алкоголя.
Водитель пояснил, что транспортное средство он собрал сам из механизмов и запчастей, поэтому регистрации, техосмотра и страховки на трактор нет.
На водителя инспекторы составили 4 административных материала. ⠀
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На водителя инспекторы составили 4 административных материала. ⠀
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