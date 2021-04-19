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Создавшие Суперлигу клубы пригрозили судами ФИФА и УЕФА

19.04.2021 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футбольные клубы, объявившие о создании нового турнира — Суперлиги, готовы подать в суд на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо клубов, которые создали Суперлигу, передает РБК.


«Ваше заявление вынуждает нас принять защитные меры, чтобы обезопасить себя от такой враждебной реакции УЕФА и ФИФА, которая не только ставит под угрозу обязательства по финансированию в рамках гранта, но, что еще важнее, будет незаконной.

По этой причине компания SLCo (Super League Company) уже подала ходатайство в суды, чтобы обеспечить беспрепятственное создание и функционирование нового турнира в соответствии с действующим законодательством», — говорится в письме. При этом, как отмечает Associated Press, в письме не называются суды, в которые были отправлены ходатайства.

В тексте сообщается, что это способ защитить турнир от организаций, которые выступают против его создания. «Наша обязанность — использовать все разумные действия, доступные для защиты интересов», — говорится в заявлении создателей Суперлиги.

Ранее УЕФА совместно с футбольными ассоциациями Англии, Испании и Италии объявил о том, что клубы, участвующие в создании Европейской Суперлиги, будут исключены из розыгрыша Еврокубков. Кроме того, им пригрозили исключением из национальных чемпионатов. Было также объявлено, что игрокам клубов, создавших турнир, будет запрещено выступать за сборные.

 
 
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УЕФА и ФИФА также намерены подать иск в отношении каждого из клубов, согласившихся участвовать в новом турнире.
 
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