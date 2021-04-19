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Крутил романы с первыми красотками кино, но его все равно называют геем. Истории любви Козловского

19.04.2021 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Данила Козловский — один из самых привлекательных российских актеров. А потому его личная жизнь всегда была под особо пристальным прицелом. Именно поэтому история недавнего расставания Козловского с матерью его ребенка просто взорвала интернет. Комментаторы живо припомнили Даниле все его ветреные поступки и «закидали тапками». LADY решила выяснить: настолько ли влюбчив исполнитель главной роли «Легенды № 17» и сколько сердец он успел расколотить вдребезги.

Елизавета Боярская.

Его первой большой любовью, о которой прознали медиа, стала мушкетерская дочка — Елизавета Боярская. Говорят, что девушка была первой, с кем он подружился, поступив на учебу в театральную академию на Моховой. В дипломном спектакле «Жизнь и судьба» этим двоим достались главные роли и возможность сыграть невероятную трагическую любовь.

— Для нас играть любовь — это одновременно и удовольствие, и озорство, — однажды признается Лиза.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Дневники Знаменитостей (@dnevniki_znamenitostey)

Но была ли удовольствием та дипломная роль — история умалчивает. Ведь их пара, которая встречалась несколько лет с самого первого курса — рассталась. По слухам, звездный отец строго-настрого запретил дочери крутить роман с Козловским.

— Никогда такого не было, чтобы папа влиял на мою личную жизнь! Никогда! — позже будет оправдываться Лиза. — Это была прекрасная студенческая история. Сейчас мы очень большие друзья и близкие люди. Эта история даже помогает нам в работе, ведь пять лет мы репетировали вместе.

— Бывает, что никто никого не бросает, — вторил своей экс-возлюбленной Козловский. — Бывает, что люди просто расходятся, но при этом совершенно замечательно, мирно общаются.

Так или иначе, друзьями они действительно остались. И даже снялись вместе в романтической комедии «Статус: Свободен».

Уршула Магдалена Малка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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LADY решила выяснить: настолько ли влюбчив исполнитель главной роли «Легенды № 17» и сколько сердец он успел расколотить вдребезги.
 
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