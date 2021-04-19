Какие курсы доллара и евро установили обменники 19 апреля

Источник материала: Tut.by

Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 апреля растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 19 апреля

На торгах курс доллара вырос на 0,02% — до 2,597 рубля, курс евро укрепился на 0,16% — до 3,1132 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,85% — до 3,407 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.15).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,599 рубля (Альфа-Банке, Абсолютбанке).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Технобанке — 2,595 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,16 рубля, а ниже всего — в Технобанке — 3,115 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,113 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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