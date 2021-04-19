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В России отреагировали на идею создания Суперлиги

19.04.2021 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отреагировал на новость о создании европейской Суперлиги, об этом пишет sovsport.


Фото: Reuters

«РПЛ солидарна с позицией УЕФА и европейских лиг, которые выступили с совместными заявлениями по проекту Суперлиги. Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное общество», — приводит слова руководителя пресс-служба организации.

Напомним, что 19 апреля 12 европейских команд объявили о создании Суперлиги Европы. Официально подтвердили свое участие в новом турнире: английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой футбольной Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Должности вице-президентов займут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).

Первый сезон планируется начать в августе 2021 года.

 
Теги: Новости
 
 
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«Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола».
 
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