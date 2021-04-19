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Viber расширит количество участников групповых видеозвонков до 30 человек
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Viber в групповых видеозвонках могут участвовать 20 человек, а в ближайшем будущем это число увеличится до 30. Количество выбрано не случайно: 30 — это средняя численность класса в образовательном учреждении и оптимальный размер для бизнес-команды, сообщается в переданном 42.TUT.BY сообщении компании.
— За последний год Viber
Для того чтобы начать групповой видеозвонок, пользователю нужно выполнить три шага:
Если звонок уже начат и нужно пригласить нового пользователя, достаточно нажать кнопку «Добавить» и выбрать нужный контакт. «Групповые видеозвонки на 30 человек в ближайшем будут доступны всем пользователям мобильной и ПК-версий Viber», — добавили в компании.
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Расширение функции скоро станет доступно для мобильной и десктопной версии мессенджера.
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