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Viber расширит количество участников групповых видеозвонков до 30 человек

19.04.2021 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Viber в групповых видеозвонках могут участвовать 20 человек, а в ближайшем будущем это число увеличится до 30. Количество выбрано не случайно: 30 — это средняя численность класса в образовательном учреждении и оптимальный размер для бизнес-команды, сообщается в переданном 42.TUT.BY сообщении компании.


Фото: Viber

 — За последний год Viber отметил значительный рост популярности некоторых своих сервисов, среди которых одним из наиболее используемых стали видеозвонки. Популярность функции объясняется тем, что многие пользователи, вынужденно перешедшие на дистанционный формат, стали больше пользоваться сервисами для удаленного общения, — говорят разработчики.

Для того чтобы начать групповой видеозвонок, пользователю нужно выполнить три шага:

  • нажать на значок видео в правом верхнем углу экрана любого группового чата ;
  • выбрать контакты для подключения к звонку;
  • нажать на кнопку вызова.

Если звонок уже начат и нужно пригласить нового пользователя, достаточно нажать кнопку «Добавить» и выбрать нужный контакт. «Групповые видеозвонки на 30 человек в ближайшем будут доступны всем пользователям мобильной и ПК-версий Viber», — добавили в компании.

 
 
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Расширение функции скоро станет доступно для мобильной и десктопной версии мессенджера.
 
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