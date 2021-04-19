Хозяин записал на видео признание в любви от своей собаки. Посмотрите, как это мило

Источник материала: Tut.by

В рубрике «Попкорн» давно не было по-настоящему милых видео. Исправляем ситуацию. Посмотрите, как этот пес любит своего хозяина: собака смотрит на него ангельским взглядом, кладет голову ему на ноги, как будто обнимает. Ролик, опубликованный в TikTok, за 4 дня успел набрать почти 1 млн лайков. Подписчики предположили, что сердце этого питомца пронзили стрелы Амура. А вы что скажете?