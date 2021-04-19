Врач называет симптомы, при которых нужно удалять зубы мудрости

Источник материала: Tut.by

Зубы мудрости часто вызывают много проблем — растут вбок, меняют прикус, вызывают отеки, крошатся. Врач-стоматолог Василина Савельева рассказала, с какими симптомами идти на прием к врачу и когда готовиться к удалению зуба.

Василина Савельева Врач стоматолог-терапевт первой категории в медицинском центре «УмкаБелМед»

Чем зубы мудрости отличаются от обычных зубов? Зубы мудрости — это третьи большие моляры , которые располагаются в самом дальнем месте ротовой полости. Восьмерки, как их еще называют, очень вариабельны в своей анатомической форме: у них может быть один корень, а могут быть и все шесть; корни могут быть сросшимися или торчать в разные стороны. Если для каждого зуба есть определенные анатомические правила и в 90% случаев у них одинаковое количество корней и каналов, то у зубов мудрости правил нет — это зубы, у которых может быть все, что угодно.

В каком возрасте обычно вырастают зубы мудрости? Все очень индивидуально. Есть те, у кого они прорезаются после «семерок» в подростковом возрасте, есть те, кто встречает их в 30 лет. А однажды я видела дедушку, у которого почти в 80 лет не было ни одного своего зуба, и только на снимке оказались видны четыре восьмерки, которые располагались глубоко в кости и даже не собирались прорезаться.



Фото: Cedric Fauntleroy, pexels.com

Зубы мудрости могут так и не вырасти? Есть люди у которых они прорезались, есть те, у кого они никогда не смогут прорезаться из-за их положения, и бывают случаи, когда у человека даже нет зачатков этих зубов. Вообще, есть много теорий, объясняющих такую непредсказуемость, но в основном склоняются к эволюционной: раньше нам нужны были третьи моляры, чтобы жевать жесткое сырое мясо, а сейчас в них нет необходимости.

Если зубы мудрости начали расти, нужно идти к врачу? Если им хватает места и они могут спокойно стать в ротовой полости, выполнять функцию жевания и без проблем прорезаются, не нанося своему хозяину травмы — идти к врачу не нужно. Консультация стоматолога необходима, если появилась боль, дискомфорт и симптомы, которые вы не можете объяснить другими причинами. Бывает, что места зубу мудрости мало, он начинает травмировать окружающие мягкие ткани, вызывать дискомфорт, повышение температуры тела и отек лица. Также восьмерка может двигать остальные зубы, из-за чего нагрузка на них распределяется неравномерно, появляются затруднения при жевании, нарушается прикус. В этом случае врач-ортодонт решает вопрос о целесообразности ее сохранения. Бывает, что зуб мудрости прорезается очень медленно и имеет капюшон — тяж мягких тканей над собой. Под этот капюшон попадает еда, зуб плохо очищается, слизистая травмируется в процессе пережевывания пищи и воспаляется — это перикоронарит . И если восьмерке есть куда расти, врач-хирург помогает ей прорезаться.

Правда, что с ними часто возникают проблемы? Да, это самый невезучий зуб в мире, потому что он самый последний, до него очень сложно дотянуться и его часто недостаточно хорошо очищают. У большинства зубных щеток большая головка, и при чистке это вызывает затруднения: до восьмерки невозможно достать, появляется рвотный рефлекс. Плюс восьмерки часто не прорезаны до конца, располагаются ниже основного зубного ряда. Также нередки ситуации, когда одна восьмерка прорезалась, а ее антагонист — нет, то есть зуб есть на нижней челюсти, но нет симметричного ему на верхней. Из-за этого во время жевания нет самоочищения зуба, вся еда скапливается на нем. А где еда, там налет и кариес. Еще довольно часто эти зубы прорезаются не ровно, а боком и упираются в соседние. В итоге страдает не только восьмерка, но и весь зубной ряд.



Фото: Cedric Fauntleroy, pexels.com

В каких случаях зубы мудрости нужно удалять? Если есть терапевтические причины удаления зуба — глубокий кариес, сильное разрушение без возможности залечить его. Удаление — это последняя мера, врач всегда будет пытаться спасти зуб, но бывает так, что лечение кариеса переходит в лечение пульпита, а оно для восьмерок порой невозможно из-за положения зуба. Также их удаляют, когда они не дают возможности поставить зубы ровно или нарушают прикус при вырастании, стирают остальные зубы. Судьбу восьмерок решает и терапевт, и ортодонт, и хирург, но удаляют чаще по ортодонтическим показаниям. Порой ортодонту нужны восьмерки в момент выравнивания зубов, но он удаляет их после. Бывают даже ситуации, когда при удаленных шестерках и семерках брекетами возможно сдвинуть восьмерку и поставить на место этих зубов.

Удаление зуба мудрости — это всегда сложно и больно? Все зависит от самого зуба. Когда он полностью прорезался и его коронка вышла, а корни не искривлены и нет глубокого залегания — это легкое удаление. Но бывает так, что зуб расположен неровно, находится глубоко в кости — тогда нужен разрез и проведение целой хирургической операции, чтобы его удалить.