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Все поменяли радикально. Вот какой стала квартира в старом доме после работы дизайнера
Источник материала: Tut.by
Журнал
Квартира находится в старом московском доме, который несколько лет назад был капитально реконструирован. «Наша заказчица купила ее с недавно сделанным ремонтом, — вспоминают дизайнеры Екатерина Лесных и Олеся Найденова. — Интерьер был темный, давящий и некачественно сделанный».
Хозяйка квартиры хотела сделать в ней небольшой косметический ремонт, но Екатерина и Олеся убедили ее поменять все радикально, оставив от прежней отделки лишь полы из массива ореха.
Менять нужно было не планировку, а атмосферу в квартире. Чтобы избавиться от ощущения темного и душного пространства, стены и потолки во всех помещениях выкрасили в белый цвет, а цветовые акценты расставили при помощи отдельных предметов, текстиля и произведений искусства.
В интерьере мало узнаваемых, тиражных вещей. Почти вся корпусная мебель — стеллажи в гостиной, кухня, гардеробная и шкафы в прихожей — сделана на заказ в столярной мастерской по эскизам авторов проекта. Люстры, вазы и комод, который стоит в прихожей, они присмотрели в одном из специализированных интернет-магазинов. Зеркала заказали в багетной мастерской.
Хозяйка квартиры — большая поклонница творчества Тамары Лемпицки, поэтому авторы проекта решили украсить стены в ванной комнате и прихожей росписью по мотивам работ этой американской художницы, которая, между прочим, родилась в Российской империи и провела детство в Москве.
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