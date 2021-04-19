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Все поменяли радикально. Вот какой стала квартира в старом доме после работы дизайнера

19.04.2021 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журнал AD разместил на своих страницах интересный проект. Это квартира площадью 90 кв. м в старом московском доме, где есть и росписи, и антиквариат рядом с современными вещами, и работы молодых художников. Любопытно, что поначалу заказчица хотела сделать небольшой косметический ремонт, но решилась на кардинальное изменение пространства.


Гостиная. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

Квартира находится в старом московском доме, который несколько лет назад был капитально реконструирован. «Наша заказчица купила ее с недавно сделанным ремонтом, — вспоминают дизайнеры Екатерина Лесных и Олеся Найденова. — Интерьер был темный, давящий и некачественно сделанный».


Фрагмент гостиной. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

Фрагмент гостиной. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

Фрагмент гостиной. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

Хозяйка квартиры хотела сделать в ней небольшой косметический ремонт, но Екатерина и Олеся убедили ее поменять все радикально, оставив от прежней отделки лишь полы из массива ореха.


Вид из гостиной на кухню. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

Фрагмент спальни. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

Спальня. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

Менять нужно было не планировку, а атмосферу в квартире. Чтобы избавиться от ощущения темного и душного пространства, стены и потолки во всех помещениях выкрасили в белый цвет, а цветовые акценты расставили при помощи отдельных предметов, текстиля и произведений искусства.


Ванная комната. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

Комната дочери. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

Фрагмент комнаты дочери. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

В интерьере мало узнаваемых, тиражных вещей. Почти вся корпусная мебель — стеллажи в гостиной, кухня, гардеробная и шкафы в прихожей — сделана на заказ в столярной мастерской по эскизам авторов проекта. Люстры, вазы и комод, который стоит в прихожей, они присмотрели в одном из специализированных интернет-магазинов. Зеркала заказали в багетной мастерской.


Фрагмент комнаты дочери. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

Фрагмент прихожей. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

Хозяйка квартиры — большая поклонница творчества Тамары Лемпицки, поэтому авторы проекта решили украсить стены в ванной комнате и прихожей росписью по мотивам работ этой американской художницы, которая, между прочим, родилась в Российской империи и провела детство в Москве.


Прихожая и коридор. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

Фрагмент прихожей. Фото: Сергей Ананьев, admagazine.ru

 
 
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