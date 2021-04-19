Как быстро тушить пожары – МЧС провели учения

Источник материала: ОНТ

Теплая, хоть и дождливая в северном регионе весна и, спасатели и лесники уже готовятся к сезону. Несколько солнечных дней – и начнутся лесные пожары. Много усилий тратится, чтобы предупредить такие ЧП, хотя почти всегда их причина – человек. В прошлом году в стране лес горел больше 1000 раз. Поэтому и учения – как быстро тушить пожары – на самом деле важный навык.





Сигнал спасателям поступил, когда огонь в деревне Липно уже охватил несколько построек. Спасатели отстояли жилые дома, но не четыре сарая и баню. В Чашникском районе потери другого уровня: при выжигании травы погибла пенсионерка. Только в апреле на севере страны – полсотни подобных возгораний.

Лесной пожар – настоящее стихийное бедствие. Неконтролируемый огонь уничтожает всё на своём пути, не только деревья, кустарники и траву. Под угрозой сельхозугодья, здания и люди. Чтобы встретить лето во всеоружии, специалисты отрабатывали разные ситуации.

Для борьбы с огнём в труднодоступных местах поднимают авиацию. В прошлом году техника и опыт пригодились, когда горели леса на юге страны. В арсенале есть даже танк, точнее это гусеничная пожарная машина созданная на основе Т-54. И огонь остановит и в горящую избу въедет – таран тоже способ борьбы с пламеенем. В стране четыре подобных образца.

Примеров, когда неделями не выпадают осадки, много, а запрет на посещение леса – уже традиция летнего сезона. И всё равно возгорании происходят. Чтобы остановить их, приходится задействовать самые разные службы. И первыми в бой с огнём вступают лесники. Особенно проблемные – верховые пожары

В прошлом году в стране зафиксировано более 1000 лесных пожаров. Свыше половины из них – в Брестской и Гомельской областях. Каждое четвёртое возгорание находят системы видеонаблюдения. Но самый эффективный способ по-прежнему патрулирование. Внимательно следят и за трансграничными территориями, лесхозы Витебской области на связи с российскими коллегами.

Когда полыхают огромные площади, одновременно работают десятки экипажей различных подразделений. Здесь нужна слаженность как в руководстве, так и при непосредственном ликвидации пламени.

Сотрудники лесхозов, спасатели, и, если надо ,военные. Их совместная работа с палами травы и лесными пожарами позволяет уменьшить последствия – в том числе для жизни людей. В ближайшее время подобные учения проведут в Гомеле и Бресте.

Фото: БЕЛТА

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