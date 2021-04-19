НХЛ белорус Егор Шарангович продолжает зарабатывать очки

Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге белорус Егор Шарангович продолжает зарабатывать очки за результативность.

Ночью «Нью-Джерси» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс». Шарангович отметился голевой передачей, для него это двадцатое очко. Но его клуб вновь проиграл – на этот раз со счётом 3:5. Для «Дэвилс» это уже шестое поражение подряд. Команда по-прежнему занимает седьмое место в Восточном дивизионе.

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