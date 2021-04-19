|
НХЛ белорус Егор Шарангович продолжает зарабатывать очки
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге белорус Егор Шарангович продолжает зарабатывать очки за результативность.
Ночью «Нью-Джерси» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс». Шарангович отметился голевой передачей, для него это двадцатое очко. Но его клуб вновь проиграл – на этот раз со счётом 3:5. Для «Дэвилс» это уже шестое поражение подряд. Команда по-прежнему занимает седьмое место в Восточном дивизионе.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальной хоккейной лиге белорус Егор Шарангович продолжает зарабатывать очки за результативность. Ночью «Нью-Джерси» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)