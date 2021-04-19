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Гандболисты «Мешкова Бреста» стали чемпионами Беларуси

19.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандболисты «Мешкова Бреста» стали чемпионами Беларуси

Гандболисты «Мешкова Бреста» стали чемпионами Беларуси. В Минске брестчане обыграли СКА и в 13 раз выиграли турнир.

Итоговый счет на табло 41:34. Самым результативным игроком в составе победителей стал Марко Панич (в его активе семь голов). Отметим, что в чемпионате Беларуси «Мешков Брест» не потерял ни одного очка, продлив свою победную сери до 43 матчей.

«Мешков Брест» продолжает участие в Лиге Чемпионов. В матче 1/4 финала брестчане сыграют с «Барселоной». Игры пройдут в мае.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Гандболисты «Мешкова Бреста» стали чемпионами Беларуси. В Минске брестчане обыграли СКА и в 13 раз выиграли турнир. Итоговый счет на табло 41:34. Самым результативным...
 
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