Источник материала: ОНТ

Гандболисты «Мешкова Бреста» стали чемпионами Беларуси. В Минске брестчане обыграли СКА и в 13 раз выиграли турнир.

Итоговый счет на табло 41:34. Самым результативным игроком в составе победителей стал Марко Панич (в его активе семь голов). Отметим, что в чемпионате Беларуси «Мешков Брест» не потерял ни одного очка, продлив свою победную сери до 43 матчей.

«Мешков Брест» продолжает участие в Лиге Чемпионов. В матче 1/4 финала брестчане сыграют с «Барселоной». Игры пройдут в мае.

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