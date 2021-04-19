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Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала медали на втором этапе Кубка мира

19.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала медали на втором этапе Кубка мира

По-настоящему триумфальным стало для сборной Беларуси по художественной гимнастике выступление на втором этапе Кубка мира.

На соревнованиях, которые проходили в Ташкенте, наша команда завоевала 8 медалей. На высшую ступень пьедестала в упражнениях с лентой поднялась Алина Горносько (также у нее бронза в упражнениях с мячом и булавами). Третье место и бронзовая медаль в упражнениях с обручем досталась Анастасии Салос. Не остались без наград белоруски и в групповых упражнениях: с обручами и булавами наши гимнастки завоевали золото, в упражнении с мячами – серебро. Также у нашей сборной бронзы в многоборье.

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По-настоящему триумфальным стало для сборной Беларуси по художественной гимнастике выступление на втором этапе Кубка мира. На соревнованиях, которые проходили в...
 
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