Сборная Беларуси по художественной гимнастике завоевала медали на втором этапе Кубка мира

Источник материала: ОНТ

По-настоящему триумфальным стало для сборной Беларуси по художественной гимнастике выступление на втором этапе Кубка мира.

На соревнованиях, которые проходили в Ташкенте, наша команда завоевала 8 медалей. На высшую ступень пьедестала в упражнениях с лентой поднялась Алина Горносько (также у нее бронза в упражнениях с мячом и булавами). Третье место и бронзовая медаль в упражнениях с обручем досталась Анастасии Салос. Не остались без наград белоруски и в групповых упражнениях: с обручами и булавами наши гимнастки завоевали золото, в упражнении с мячами – серебро. Также у нашей сборной бронзы в многоборье.

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