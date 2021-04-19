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Названы опасные для сезонных аллергиков продукты
Источник материала: ОНТ
В период обострения аллергии стоит воздержаться от употребления нежелательных продуктов, так как они могут привести к ухудшению самочувствия. Об этом заявила врач-диетолог Светлана Титова,
Весной особенную осторожность необходимо проявить людям, которые страдают от поллиноза – сезонного проявления аллергии. Титова рассказала, что при данном заболевании нельзя есть мед и цитрусовые, также у многих пациентов осложнения может спровоцировать лактоза.
Во время возможного обострения аллергических реакций необходимо быть более разборчивым в еде и пить больше воды. Правильным решением будет отказаться от фастфуда и жареной пищи. Предпочтение следует отдавать натуральным продуктам.
Фото: Pixabay
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В период обострения аллергии стоит воздержаться от употребления нежелательных продуктов, так как они могут привести к ухудшению самочувствия. Об этом заявила...
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