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Названы опасные для сезонных аллергиков продукты

19.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы опасные для сезонных аллергиков продукты

В период обострения аллергии стоит воздержаться от употребления нежелательных продуктов, так как они могут привести к ухудшению самочувствия. Об этом заявила врач-диетолог Светлана Титова, передает «Звезда».

Весной особенную осторожность необходимо проявить людям, которые страдают от поллиноза  – сезонного проявления аллергии. Титова рассказала, что при данном заболевании нельзя есть мед и цитрусовые, также у многих пациентов осложнения может спровоцировать лактоза.

Во время возможного обострения аллергических реакций необходимо быть более разборчивым в еде и пить больше воды. Правильным решением будет отказаться от фастфуда и жареной пищи. Предпочтение следует отдавать натуральным продуктам.

Фото: Pixabay

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В период обострения аллергии стоит воздержаться от употребления нежелательных продуктов, так как они могут привести к ухудшению самочувствия. Об этом заявила...
 
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