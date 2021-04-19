Лесные пожары в ЮАР: пламя охватило здание Кейптаунского университета и историческую библиотеку

Источник материала: ОНТ

В Кейптауне не прекращаются лесные пожары. На борьбу со стихией были брошены десятки пожарных расчетов и несколько отрядов авиации.

Огонь распространяется стремительно. Площадь пожара составила около четырехсот гектаров. Как сообщают власти страны, огонь вспыхнул на склоне Столовой горы, а позже пламя охватило здание Кейптаунского университета. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар также перекинулся на историческую библиотеку кампуса, как минимум два этажа здания сгорели. Спасатели по-прежнему работают на месте происшествия. По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем бездомного.

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