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Лесные пожары в ЮАР: пламя охватило здание Кейптаунского университета и историческую библиотеку
Источник материала: ОНТ
В Кейптауне не прекращаются лесные пожары. На борьбу со стихией были брошены десятки пожарных расчетов и несколько отрядов авиации.
Огонь распространяется стремительно. Площадь пожара составила около четырехсот гектаров. Как сообщают власти страны, огонь вспыхнул на склоне Столовой горы, а позже пламя охватило здание Кейптаунского университета. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожар также перекинулся на историческую библиотеку кампуса, как минимум два этажа здания сгорели. Спасатели по-прежнему работают на месте происшествия. По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем бездомного.
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В Кейптауне не прекращаются лесные пожары. На борьбу со стихией были брошены десятки пожарных расчетов и несколько отрядов авиации. Огонь распространяется...
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