Испанская полиция обнаружила мастерскую по изготовлению оружия на 3D-принтере

Источник материала: ОНТ

Распечатал целый арсенал. На Тенерифе нашли мастерскую, владелец которой на 3D-принтере производил боевое оружие.

Подпольное производство полиция Испании обнаружила во время рейда с сотрудниками налоговых органов. В ходе обыска нашли и изъяли пистолеты, карабины, гильзы, глушители, холодное оружие, электрошокеры, кобуру со свастикой. Обнаружили и более тридцати книг о производстве боеприпасов. Это первая подобная мастерская, которую удалось обнаружить полиции. Местного Кулибина задержали. Возбуждено уголовное дело.

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