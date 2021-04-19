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Испанская полиция обнаружила мастерскую по изготовлению оружия на 3D-принтере
Источник материала: ОНТ
Распечатал целый арсенал. На Тенерифе нашли мастерскую, владелец которой на 3D-принтере производил боевое оружие.
Подпольное производство полиция Испании обнаружила во время рейда с сотрудниками налоговых органов. В ходе обыска нашли и изъяли пистолеты, карабины, гильзы, глушители, холодное оружие, электрошокеры, кобуру со свастикой. Обнаружили и более тридцати книг о производстве боеприпасов. Это первая подобная мастерская, которую удалось обнаружить полиции. Местного Кулибина задержали. Возбуждено уголовное дело.
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Распечатал целый арсенал. На Тенерифе нашли мастерскую, владелец которой на 3D-принтере производил боевое оружие. Подпольное производство полиция Испании...
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