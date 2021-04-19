Протесты и погромы прошли в США, Пакистане и Израиле

Источник материала: ОНТ

Волна погромов из-за убийств темнокожих граждан полицией вновь захлестнула США.

В Вашингтоне мирная демонстрация переросла в потасовку с силовиками. В них полетели бутылки и фейерверки. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые дубинки. Есть пострадавшие. Неспокойно было и на улицах Окленда. Разъяренная толпа громила магазины, автобусные остановки, сожгла несколько машин. Остановить толпу удалось только на подходе к полицейскому участку.

Тем временем в Пакистане продолжаются массовые антифранцузские выступления. В столкновениях сторонников исламской организации «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» с полицией три человека погибли и еще 20 ранены.

Беспорядками отметились выходные в Израиле. Полицейские столкнулись с палестинскими верующими-мусульманами. Против толпы, которая собралась у ворот Дамаска в Восточном Иерусалиме, использовали светошумовые гранаты и водометы. Традиционно верующие собирались на площади по случаю Рамадана. В этом году её обнесли барьерами, чтобы предотвратить скопление людей.

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