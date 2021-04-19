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ДТП на электромобиле Tesla: машина врезалась в дерево и загорелось
Источник материала: ОНТ
В США двое погибли в ДТП на электромобиле Tesla, который двигался в режиме автопилота.
Машина на высокой скорости врезалась в дерево. По предварительным данным, за рулем электрокара никого не было. Пассажиры выбрали режим автопилот. После столкновения автомобиль загорелся. На тушение огня у пожарных ушло около четырех часов. В полиции также утверждают, что при ДТП не сработали подушки безопасности. Представители компании инцидент пока не комментируют.
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В США двое погибли в ДТП на электромобиле Tesla, который двигался в режиме автопилота. Машина на высокой скорости врезалась в дерево. По предварительным данным, за...
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