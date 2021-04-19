В России старшеклассники избили ученика из-за его ссоры с ровесницей

Источник материала: ОНТ

Во Владивостоке (Россия) был госпитализирован ученик седьмого класса. Мальчика избили старшеклассники. Причиной стала ссора пострадавшего с одноклассницей. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД России по Приморскому краю.

Начата проверка произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мать зачинщика драки, 16-летнего подростка, привлекли к административной ответственности. Еще одним нападавшим был 15-летний состоящий на профилактическом учете школьник.

Фото: Pixabay

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