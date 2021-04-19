Фотовыставка о судьбах нелегальных мигрантов открылась на испанском острове Гран-Канария

Источник материала: ОНТ

Да прибудет сочувствие! Фотовыставка под названием «S.O.S.: Человечество в опасности» открылась на испанском острове Гран-Канария.

Через фотоснимки автор рассказывает о судьбах нелегальных мигрантов. Только в течение последней недели несколько беженцев из африканских стран погибли в Атлантическом океане, пытаясь добраться до Канарских островов. Фотожурналист предлагает подборку из 50 снимков, на которых запечатлены беженцы. У каждого – своя жизненная история. Автор, журналист и фотограф Борхо Суарес, таким образом, надеется открыть людям глаза на проблему.

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