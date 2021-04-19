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Фотовыставка о судьбах нелегальных мигрантов открылась на испанском острове Гран-Канария
Источник материала: ОНТ
Да прибудет сочувствие! Фотовыставка под названием «S.O.S.: Человечество в опасности» открылась на испанском острове Гран-Канария.
Через фотоснимки автор рассказывает о судьбах нелегальных мигрантов. Только в течение последней недели несколько беженцев из африканских стран погибли в Атлантическом океане, пытаясь добраться до Канарских островов. Фотожурналист предлагает подборку из 50 снимков, на которых запечатлены беженцы. У каждого – своя жизненная история. Автор, журналист и фотограф Борхо Суарес, таким образом, надеется открыть людям глаза на проблему.
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Да прибудет сочувствие! Фотовыставка под названием «S.O.S.: Человечество в опасности» открылась на испанском острове Гран-Канария. Через фотоснимки автор...
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