Ничего милее вы сегодня не увидите: 10 котят, в которых можно влюбиться с первого взгляда

Источник материала: ОНТ

Котята – одни из самых очаровательных созданий на свете. Можно днями напролет наблюдать за тем, как они балуются, бегают по квартире и сладко спят, свернувшись в клубочек.

Мы собрали фотографии пушистых малышей, которые способны растопить любое сердце.









































ФОТО: reddit.com

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