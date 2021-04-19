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Ничего милее вы сегодня не увидите: 10 котят, в которых можно влюбиться с первого взгляда
Источник материала: ОНТ
Котята – одни из самых очаровательных созданий на свете. Можно днями напролет наблюдать за тем, как они балуются, бегают по квартире и сладко спят, свернувшись в клубочек.
Мы собрали фотографии пушистых малышей, которые способны растопить любое сердце.
ФОТО:
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Котята – одни из самых очаровательных созданий на свете. Можно днями напролет наблюдать за тем, как они балуются, бегают по квартире и сладко спят, свернувшись в...
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