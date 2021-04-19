Источник материала: ОНТ

В Египте поезд сошел с рельсов. 11 человек погибли, больше сотни пострадали.

20 из них – в критическом состоянии. По предварительной версии, крушение произошло по вине машиниста, который на участке, где шел ремонт, разогнал состав до 120 километров в час при допустимой скорости не более 30-ти. Это уже второй крупный инцидент на железных дорогах Египта за последнее время. В марте с рельсов тоже сошел поезд, тогда пострадали 15 человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram