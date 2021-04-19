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В Египте поезд сошел с рельсов – 11 человек погибли
Источник материала: ОНТ
В Египте поезд сошел с рельсов. 11 человек погибли, больше сотни пострадали.
20 из них – в критическом состоянии. По предварительной версии, крушение произошло по вине машиниста, который на участке, где шел ремонт, разогнал состав до 120 километров в час при допустимой скорости не более 30-ти. Это уже второй крупный инцидент на железных дорогах Египта за последнее время. В марте с рельсов тоже сошел поезд, тогда пострадали 15 человек.
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В Египте поезд сошел с рельсов. 11 человек погибли, больше сотни пострадали. 20 из них – в критическом состоянии. По предварительной версии, крушение произошло по...
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