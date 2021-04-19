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Неизвестный открыл стрельбу в американском городе Шривпорте
Источник материала: ОНТ
В городе Шривпорт, штат Луизиана, расследуют обстоятельства стрельбы.
Сообщается, по меньшей мере, о пяти пострадавших. Все госпитализированы. На месте работают полицейские. Стрелка ищут. Информации о погибших не поступало. Неспокойные выходные
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В городе Шривпорт, штат Луизиана, расследуют обстоятельства стрельбы. Сообщается, по меньшей мере, о пяти пострадавших. Все госпитализированы. На месте работают...
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