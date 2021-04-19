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Макей примет участие в 69 сессии Европейской экономической комиссии ООН
Источник материала: ОНТ
Министр иностранных дел Беларуси сейчас в Швейцарии, где примет участие в 69 сессии Европейской экономической комиссии ООН.
В программе первого дня визита – встречи Владимира Макея с гендиректором Всемирной организации здравоохранения, руководством Всемирной организации интеллектуальной собственности, верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека и главой Международного комитета Красного Креста.
Фото: БЕЛТА
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Министр иностранных дел Беларуси сейчас в Швейцарии, где примет участие в 69 сессии Европейской экономической комиссии ООН. В программе первого дня визита –...
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