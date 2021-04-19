Миллионера уморили голодом ради наследства

Источник материала: ОНТ

В Великобритании начат судебный процесс над Линдой и Уэйном Рикардами. Супружеская пара подозревается в том, что они уморили голодом миллионера Джеймса Сутерана. Об этом информирует Daily Mail.

С 2006 года Рикарды жили в принадлежащем Сутерану сельском доме. Следствие считает, что супруги планировали обокрасть своего домовладельца и его престарелую мать. Для этого было подделано завещание, чтобы после смерти Сутеранов получить половину имения стоимостью 1,5 миллиона фунтов стерлингов, а также треть состояния миллионера, оцениваемого в 3,5 миллиона фунтов стерлингов.

В 2012 году в возрасте 92 лет скончалась мать Джеймса Сутерана, а спустя 18 месяцев умер и сам 59-летний мужчина. Перед смертью миллионер был прикован к кровати, он полностью зависел от сиделки – Линды Рикард. Очевидцы рассказали следствию, что Сутерана плохо кормили, ему месяцами не давали читать или смотреть телевизор, его постельное белье не меняли. Миллионер похудел до 57 килограммов и вскоре скончался от легочной инфекции, которая развилась на фоне истощения. Когда тело обнаружили, возле него стоял обед, включавший фаст-фуд, шоколадку и пончик.

Рикарды сознались, что подделали завещание, но отрицают причастность к смерти Сутерана.

Фото: Pixabay

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