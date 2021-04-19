Кинотеатра Silver Screen в Galileo скоро не будет: он переезжает

Источник материала: Onliner

С 25 апреля сеть кинотеатров Silver Screen закрывает мультиплекс в ТРЦ Galileo: его решили открыть в новом торгово-развлекательном комплексе «Минск Сити Молл», который строят в районе вокзала.

— Такое расположение в центре города с развитым транспортным сообщением является неоспоримым преимуществом для кинотеатра. К тому же минчане уже привыкли, что в этой части города есть современный кинотеатр, и из-за смены локации не придется менять свои привычки. Посетить Silver Screen в ТРЦ Galileo зрители смогут до 25 апреля 2021 года включительно. В последнюю неделю до переезда гостям обещают приятные бонусы — промокоды на посещение кинотеатров Silver Screen в Минске. Их можно получить в кассе кинотеатра с 20 апреля, — сообщили Onliner в сети кинотеатров.

Кинотеатры Silver Screen в столичных ТРЦ «Дана Молл» и ТРЦ «Арена-Сити» продолжат работу без изменений. В марте 2021 года сеть Silver Screen вышла за границы Минска и открыла кинотеатр в Гродно под брендом MOOON.