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Кинотеатра Silver Screen в Galileo скоро не будет: он переезжает

19.04.2021 12:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 25 апреля сеть кинотеатров Silver Screen закрывает мультиплекс в ТРЦ Galileo: его решили открыть в новом торгово-развлекательном комплексе «Минск Сити Молл», который строят в районе вокзала. 

— Такое расположение в центре города с развитым транспортным сообщением является неоспоримым преимуществом для кинотеатра. К тому же минчане уже привыкли, что в этой части города есть современный кинотеатр, и из-за смены локации не придется менять свои привычки. Посетить Silver Screen в ТРЦ Galileo зрители смогут до 25 апреля 2021 года включительно. В последнюю неделю до переезда гостям обещают приятные бонусы — промокоды на посещение кинотеатров Silver Screen в Минске. Их можно получить в кассе кинотеатра с 20 апреля, — сообщили Onliner в сети кинотеатров.

Кинотеатры Silver Screen в столичных ТРЦ «Дана Молл» и ТРЦ «Арена-Сити» продолжат работу без изменений. В марте 2021 года сеть Silver Screen вышла за границы Минска и открыла кинотеатр в Гродно под брендом MOOON.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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С 25 апреля сеть кинотеатров Silver Screen закрывает мультиплекс в ТРЦ Galileo: его решили открыть в новом торгово-развлекательном комплексе «Минск Сити Молл», который...
 
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