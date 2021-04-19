Эпидемия мошенничества: с карт белоруски похитили более 62 тысяч рублей

Источник материала: Onliner

За 3 месяца этого года только в Витебской области возбуждено 583 уголовных дела за хищение денег с помощью компьютерной техники. В прошлом году за такой же срок было только 185 дел. Белорусам звонят и пишут в мессенджерах мошенники, которые прикидываются сотрудниками банков и выманивают реквизиты платежных карт.

Как сообщают в УСК по Витебской области, в феврале таким образом у 67-летней жительницы Новополоцка увели более 62 000 рублей. Ей позвонили через Viber неизвестные, которые представились банковскими сотрудниками. Испугали тем, что с банковских карт женщины кто-то пытается снять деньги. Часовая беседа закончилась тем, что потерпевшая передала мошенникам реквизиты доступа в интернет-банкинг. С карт женщины, с ее валютного депозита сняли все деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит переходить по подозрительным ссылкам, нужно платить в интернете только на проверенных ресурсах и никому не передавать данные своих карт. А детям стоит донести эту информацию до своих родителей.