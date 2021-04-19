ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эпидемия мошенничества: с карт белоруски похитили более 62 тысяч рублей

19.04.2021 12:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

За 3 месяца этого года только в Витебской области возбуждено 583 уголовных дела за хищение денег с помощью компьютерной техники. В прошлом году за такой же срок было только 185 дел. Белорусам звонят и пишут в мессенджерах мошенники, которые прикидываются сотрудниками банков и выманивают реквизиты платежных карт.

Как сообщают в УСК по Витебской области, в феврале таким образом у 67-летней жительницы Новополоцка увели более 62 000 рублей. Ей позвонили через Viber неизвестные, которые представились банковскими сотрудниками. Испугали тем, что с банковских карт женщины кто-то пытается снять деньги. Часовая беседа закончилась тем, что потерпевшая передала мошенникам реквизиты доступа в интернет-банкинг. С карт женщины, с ее валютного депозита сняли все деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит переходить по подозрительным ссылкам, нужно платить в интернете только на проверенных ресурсах и никому не передавать данные своих карт. А детям стоит донести эту информацию до своих родителей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 3 месяца этого года только в Витебской области возбуждено 583 уголовных дела за хищение денег с помощью компьютерной техники. В прошлом году за такой же срок было...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кореличах повестка из СК пришла 8-летней девочке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by