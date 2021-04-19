Audi показала предсерийный A6 e-tron и финальную версию Q4 e-tron

Источник материала: Onliner

В Шанхае прошла презентация нового концепта Audi A6 e-tron. Раньше 2022 года подобная модель в серию не пойдет, но зато демонстрирует нам, чего ждать от ингольштадтской компании в ближайшем будущем. А еще примерно такой дизайн получит следующее поколение Audi A6.





Это первая модель Audi, построенная на архитектуре PPE (Premium Platform Electric). Машина длиннее, шире и выше нынешнего поколения А6. Концепт получил 22-дюймовые колеса и очень обтекаемый кузов (коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,22). Вместо наружных зеркал А6 e-tron получил камеры, которые мы уже видели на серийных «и-тронах». Дверные ручки — выдвижные.













Электрокар оснащен двумя двигателями суммарной отдачей 476 л. с. Силовая установка здесь «почти серийная» и обладает тягой 800 Н·м. Разгон до сотни у новинки занимает меньше четырех секунд. По заявлению производителя, автомобиль оснащен батареей емкостью 100 кВт·ч (700 км). Выпускать A6 e-tron будут в Китае и Германии.

Кроме того, Audi представила на днях долгожданный серийный паркетник Q4 e-tron. Причем клиентам предложат сразу две версии данной модели: универсал и Sportback с закошенными задними стойками. Машина построена на базе MEB и имеет пиковую отдачу 299 л. с. и 460 Н·м. Тяговая батарея у Q4 обладает емкостью 77 кВт∙ч (запас хода — 488 км).











