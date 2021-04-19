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Audi показала предсерийный A6 e-tron и финальную версию Q4 e-tron

19.04.2021 12:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Шанхае прошла презентация нового концепта Audi A6 e-tron. Раньше 2022 года подобная модель в серию не пойдет, но зато демонстрирует нам, чего ждать от ингольштадтской компании в ближайшем будущем. А еще примерно такой дизайн получит следующее поколение Audi A6. 

Audi показала предсерийный A6 e-tron и финальную версию Q4 e-tron

Это первая модель Audi, построенная на архитектуре PPE (Premium Platform Electric). Машина длиннее, шире и выше нынешнего поколения А6. Концепт получил 22-дюймовые колеса и очень обтекаемый кузов (коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,22). Вместо наружных зеркал А6 e-tron получил камеры, которые мы уже видели на серийных «и-тронах». Дверные ручки — выдвижные.

Audi показала предсерийный A6 e-tron и финальную версию Q4 e-tron
Audi показала предсерийный A6 e-tron и финальную версию Q4 e-tron
Audi показала предсерийный A6 e-tron и финальную версию Q4 e-tron

Электрокар оснащен двумя двигателями суммарной отдачей 476 л. с. Силовая установка здесь «почти серийная» и обладает тягой 800 Н·м. Разгон до сотни у новинки занимает меньше четырех секунд. По заявлению производителя, автомобиль оснащен батареей емкостью 100 кВт·ч (700 км). Выпускать A6 e-tron будут в Китае и Германии.

Кроме того, Audi представила на днях долгожданный серийный паркетник Q4 e-tron. Причем клиентам предложат сразу две версии данной модели: универсал и Sportback с закошенными задними стойками. Машина построена на базе MEB и имеет пиковую отдачу 299 л. с. и 460 Н·м. Тяговая батарея у Q4 обладает емкостью 77 кВт∙ч (запас хода — 488 км).

Audi показала предсерийный A6 e-tron и финальную версию Q4 e-tron
Audi показала предсерийный A6 e-tron и финальную версию Q4 e-tron
Audi показала предсерийный A6 e-tron и финальную версию Q4 e-tron
Audi A6 C5, 1998 г.в., 420 000 км
зеленый, седан, бензин 2.8 л, автоматическая, полный привод
11 165 р.
4300$ / 3592€
Audi A6 C6 Рестайлинг, 2009 г.в., 178 000 км
серый, седан, дизель 2 л, автоматическая, передний привод
32 456 р.
12 500$ / 10 442€
Audi A6 C5, 1999 г.в., 268 000 км
серебристый, седан, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
8568 р.
3300$ / 2757€
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В Шанхае прошла презентация нового концепта Audi A6 e-tron. Раньше 2022 года подобная модель в серию не пойдет, но зато демонстрирует нам, чего ждать от ингольштадтской...
 
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