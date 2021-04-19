«Чтобы не выглядеть трусом». Что Лукашенко хочет оправдать историей с «заговором»?

Источник материала: UDF



Александр Федута во время задержания в Москве

«В единых союзных институтах Лукашенко будет отведена второстепенная роль»

Фото: belsat.eu

«Тем более при участии представителей оппозиции, которые не имеют реальных ресурсов, не имеют политического авторитета и влияния на группы, которые поддерживают политический режим в Беларуси. Нонсенсом выглядит заявление, что заговор готовился не в Киеве, не в Варшаве, ни в Вильнюсе, а в Москве. Прослеживается намеренная провокация белорусских спецслужб, цель которой в ближайшее время выяснится», – сказал Усов.

«Во-первых, провокация может быть использована для расширения пространства внутреннего террора и фактического введения военного положения. С полной зачисткой политического пространства: ликвидацией оппозиционных партий и т.д.», – считает Усов.

«В виде установления единых экономических институтов (в том числе введения единой валюты), фактическом формировании единой армии и спецслужб. В единых союзных институтах Лукашенко будет отведена второстепенная роль, а ключевые политические решения будут приниматься в Кремле», – не исключает Усов.

«Чтобы не выглядеть полным политическим банкротом, трусом, человеком, который проиграл всё и продал страну», – отметил Усов.

«Это желание продемонстрировать, что все репрессии оправданы»





Фото: dw.com

«Наверное, главная причина появления этого рассказа – желание сменить информационную повестку, задать свой тренд в обсуждениях. А также желание еще раз продемонстрировать, что Беларусь столкнулась с внешней угрозой и что все репрессивные меры, которые предпринимаются в отношении оппонентов, абсолютно оправданы», – сказал Казакевич.

«Сложно сказать. Возможно, озвучивание этой истории было предметом переговоров и договоренностей двух сторон. Но пока не было заявлений со стороны Путина или его официальных представителей. Пока все ограничивается информационной волной через российские медиа. Надо следить за тем, появится ли официальная позиция Кремля. Если она будет, тогда дело примет серьезный оборот», – считает Казакевич.

«Не думаю, что все так плохо с белорусскими властями, что они настолько неадекватно оценивают ситуацию, что воспринимают такие угрозы серьезно. Считаю, авторы всей этой истории находятся в Минске», – отметил политолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Чтобы не выглядеть трусом». Что Лукашенко хочет оправдать историей с «заговором»? UDF поинтересовался у экспертов: кому и зачем могла понадобиться странная история о «военном мятеже»?

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