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«Чтобы не выглядеть трусом». Что Лукашенко хочет оправдать историей с «заговором»?
Источник материала: UDF
Александр Федута во время задержания в Москве
В субботу 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что задержанные в Москве литературовед Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович причастны к планированию покушения на него и его сыновей.
Вечером на телеканале ОНТ показали сюжет с рассказом председателя КГБ Ивана Тертеля о том, что спецслужбам «удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти». Появилось сообщение и на сайте российского ФСБ.
Эксперты и пользователи соцсетей обнаружили кучу нестыковок в рассказанной истории.
По версии белорусской стороны военный переворот планировался летом, по версии российской – 9 мая. По версии Лукашенко президент РФ поднимал тему о покушении на него в телефонном разговоре с Джо Байденом, но в пятницу Дмитрий Песков заявил, что «не располагает данными о задержании в Москве граждан Беларуси». Спецслужбы почему-то не раскрыли имен «белорусских генералов», встречавшихся с Федутой и Зенковичем.
«В единых союзных институтах Лукашенко будет отведена второстепенная роль»
Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии
Фото: belsat.eu
«Тем более при участии представителей оппозиции, которые не имеют реальных ресурсов, не имеют политического авторитета и влияния на группы, которые поддерживают политический режим в Беларуси. Нонсенсом выглядит заявление, что заговор готовился не в Киеве, не в Варшаве, ни в Вильнюсе, а в Москве. Прослеживается намеренная провокация белорусских спецслужб, цель которой в ближайшее время выяснится», – сказал Усов.
По его мнению, Лукашенко мог использовать провокацию для достижения двух задач. Руководитель Беларуси, кстати, анонсировал скорое принятие «принципиального» решения в форме декрета.
«Во-первых, провокация может быть использована для расширения пространства внутреннего террора и фактического введения военного положения. С полной зачисткой политического пространства: ликвидацией оппозиционных партий и т.д.», – считает Усов.
Во-вторых, провокация может быть связана с «окончательным решением интеграционного вопроса».
«В виде установления единых экономических институтов (в том числе введения единой валюты), фактическом формировании единой армии и спецслужб. В единых союзных институтах Лукашенко будет отведена второстепенная роль, а ключевые политические решения будут приниматься в Кремле», – не исключает Усов.
По его мнению, операцию прикрытия, согласно которой враги с Запада хотели захватить власть в Беларуси, Лукашенко мог организовать для внутреннего успокоения.
«Чтобы не выглядеть полным политическим банкротом, трусом, человеком, который проиграл всё и продал страну», – отметил Усов.
«Это желание продемонстрировать, что все репрессии оправданы»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии
Фото: dw.com
«Наверное, главная причина появления этого рассказа – желание сменить информационную повестку, задать свой тренд в обсуждениях. А также желание еще раз продемонстрировать, что Беларусь столкнулась с внешней угрозой и что все репрессивные меры, которые предпринимаются в отношении оппонентов, абсолютно оправданы», – сказал Казакевич.
Почему российские власти поддержали эту версию? ФСБ опубликовало сообщение на своем сайте.
«Сложно сказать. Возможно, озвучивание этой истории было предметом переговоров и договоренностей двух сторон. Но пока не было заявлений со стороны Путина или его официальных представителей. Пока все ограничивается информационной волной через российские медиа. Надо следить за тем, появится ли официальная позиция Кремля. Если она будет, тогда дело примет серьезный оборот», – считает Казакевич.
Появилась версия, что история с «вооруженным мятежом» – игра на фобиях Лукашенко со стороны Кремля с целью подталкивания его к уступкам. Как ее оценивает Казакевич?
«Не думаю, что все так плохо с белорусскими властями, что они настолько неадекватно оценивают ситуацию, что воспринимают такие угрозы серьезно. Считаю, авторы всей этой истории находятся в Минске», – отметил политолог.
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