Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Комиссией врачей было принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», — говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Навального переводят из колонии в больницу Навальный объявил голодовку 31 марта.

В ведомстве назвали состояние здоровья заключенного «удовлетворительным». Врачи с согласияназначили ему витаминную терапию, его каждый день осматривает врач-терапевт.Напомним, в феврале по требованию ФСИН суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше», назначенный еще в 2014-м, на реальный — оппозиционер проведет в колонии два с половиной года.Навальный объявил голодовку 31 марта, а два дня назад его личный врачсообщила о критическом состоянии политика.