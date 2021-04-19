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Навального переводят из колонии в больницу

19.04.2021 12:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Навального переводят из колонии в больницу
Фото: Reuters
Российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена в другой колонии. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

«Комиссией врачей было принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», — говорится в сообщении.


В ведомстве назвали состояние здоровья заключенного «удовлетворительным». Врачи с согласия Алексея Навального назначили ему витаминную терапию, его каждый день осматривает врач-терапевт.

Напомним, в феврале по требованию ФСИН суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше», назначенный еще в 2014-м, на реальный — оппозиционер проведет в колонии два с половиной года.

Навальный объявил голодовку 31 марта, а два дня назад его личный врач Анастасия Васильева сообщила о критическом состоянии политика.
 
 
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Навальный объявил голодовку 31 марта.
 
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