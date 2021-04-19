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Навального переводят из колонии в больницу
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
«Комиссией врачей было принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», — говорится в сообщении.
В ведомстве назвали состояние здоровья заключенного «удовлетворительным». Врачи с согласия Алексея Навального назначили ему витаминную терапию, его каждый день осматривает врач-терапевт.
Напомним, в феврале по требованию ФСИН суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше», назначенный еще в 2014-м, на реальный — оппозиционер проведет в колонии два с половиной года.
Навальный объявил голодовку 31 марта, а два дня назад его личный врач Анастасия Васильева сообщила о критическом состоянии политика.
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Навальный объявил голодовку 31 марта.
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