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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз по валютам: доллар может порадовать своей ценой Евро может подешеветь до 3,07 белорусского рубля.

Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия»рассказал в комментарии- На прошедшей неделе на белорусский рубль продолжили оказывать влияние внешние факторы. Среди них можно отметить рост европейской валюты. Пара евро/доллар выросла с 1,1900 до 1,1970, или на 0,6%.Второй более важный фактор — это укрепление по итогам недели российского рубля.Доллар к российскому рублю подешевел с 77,0 до 75,6, или на 1,9%.Евро снизился с 91,7 до 90,5 российского рубля, или на 1,3% .То, что российский рубль по итогам недели укрепится, не было очевидным вплоть до последнего дня торгов. Вообще российская валюта в течение пятидневки пережила очень высокую волатильность. В самом начале недели российский рубль резко укрепился после звонка президента США Байдена российскому президенту Путину и предложения провести переговоры. Затем стало известно о введении Америкой новых антироссийских санкций. И в четверг, на открытии торгов, российский рубль очень резко обвалился. Но после того, как стало понятно, что санкции достаточно умеренные, российский рубль стал восстанавливаться после этого обвала и смог закрыть неделю в плюсе.В соответствии с такой динамикой менялись курсы и на нашем валютном рынке. По итогам недели доллар и евро заметно снизились, а российский рубль весьма умеренно укрепился. Доллар снизился на 1,69%. Евро подешевел на 1,13%. Российский рубль подорожал на 0,19%. Кстати, до того как к концу недели подорожать, российский рубль на торгах в четверг успел обновить к белорусскому рублю минимумы с начала года.Подешевевший доллар и евро утянули стоимость валютной корзины вниз, она подешевела на 0,64%. То есть, можно говорить о достаточно уверенном укреплении белорусского рубля по итогам этой недели. К слову, белорусский рубль укрепляется к корзине вторую неделю подряд.В дальнейшем в отношении курса российской валюты стоит учитывать, во-первых, то, что американские санкции оказались достаточно мягкими, а также рост нефтяных котировок — сейчас нефть марки Brent торгуется около 66,5 доллара за баррель, вернувшись к уровням середины марта. С учетом этих факторов, российский рубль может продолжить восстановление к иностранным валютам.В этом случае доллар по итогам начавшейся недели может снизиться до 2,55 белорусского рубля.Евро может подешеветь до 3,07 белорусского рубля.А российский рубль может подорожать до 3,44 белорусского рубля за 100 российских.