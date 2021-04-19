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Прогноз по валютам: доллар может порадовать своей ценой

19.04.2021 12:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прогноз по валютам: доллар может порадовать своей ценой
Фото: Myfin.by
На внутреннем валютном рынке на минувшей неделе у трех основных иностранных валют были взлеты и падения. И в итоге от всех этих изменений выиграл белорусский рубль и вновь укрепился. Что будет с курсами валют во второй половине апреля?

Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал в комментарии Myfin.by.

- На прошедшей неделе на белорусский рубль продолжили оказывать влияние внешние факторы. Среди них можно отметить рост европейской валюты. Пара евро/доллар выросла с 1,1900 до 1,1970, или на 0,6%.
Второй более важный фактор — это укрепление по итогам недели российского рубля.

Доллар к российскому рублю подешевел с 77,0 до 75,6, или на 1,9%.

Евро снизился с 91,7 до 90,5 российского рубля, или на 1,3% .

То, что российский рубль по итогам недели укрепится, не было очевидным вплоть до последнего дня торгов. Вообще российская валюта в течение пятидневки пережила очень высокую волатильность. В самом начале недели российский рубль резко укрепился после звонка президента США Байдена российскому президенту Путину и предложения провести переговоры. Затем стало известно о введении Америкой новых антироссийских санкций. И в четверг, на открытии торгов, российский рубль очень резко обвалился. Но после того, как стало понятно, что санкции достаточно умеренные, российский рубль стал восстанавливаться после этого обвала и смог закрыть неделю в плюсе.

В соответствии с такой динамикой менялись курсы и на нашем валютном рынке. По итогам недели доллар и евро заметно снизились, а российский рубль весьма умеренно укрепился. Доллар снизился на 1,69%. Евро подешевел на 1,13%. Российский рубль подорожал на 0,19%. Кстати, до того как к концу недели подорожать, российский рубль на торгах в четверг успел обновить к белорусскому рублю минимумы с начала года.

Подешевевший доллар и евро утянули стоимость валютной корзины вниз, она подешевела на 0,64%. То есть, можно говорить о достаточно уверенном укреплении белорусского рубля по итогам этой недели. К слову, белорусский рубль укрепляется к корзине вторую неделю подряд.

В дальнейшем в отношении курса российской валюты стоит учитывать, во-первых, то, что американские санкции оказались достаточно мягкими, а также рост нефтяных котировок — сейчас нефть марки Brent торгуется около 66,5 доллара за баррель, вернувшись к уровням середины марта. С учетом этих факторов, российский рубль может продолжить восстановление к иностранным валютам.

В этом случае доллар по итогам начавшейся недели может снизиться до 2,55 белорусского рубля.

Евро может подешеветь до 3,07 белорусского рубля.

А российский рубль может подорожать до 3,44 белорусского рубля за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро может подешеветь до 3,07 белорусского рубля.
 
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