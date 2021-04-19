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На Могилевщине продолжается комплексная проверки органов управления территориальной обороны

19.04.2021 13:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

19 апреля в Могилевской области начался второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны.

На Могилевщине продолжается комплексная проверки органов управления территориальной обороны
Фото с сайта wikimapia.org

Как сообщает пресс-служба Минобороны, цель проверки, которая продлится до 30 апреля, оценка готовности к развертыванию территориальной обороны области и эффективности работы должностных лиц органов управления территориальной обороны по руководству ее подготовкой.

В ходе второго этапа комплексной проверки планируется оценить мобилизационную готовность территориальных войск и управленческую деятельность должностных лиц органов управления территориальной обороны.

Кроме того, предстоит определить соответствие организации формирования территориальных войск и применения сил территориальной обороны требованиям нормативных правовых актов; оценить состояние запасов материальных средств, предназначенных для обеспечения войск территориальной обороны, и соответствие условий их хранения.

На втором этапе также планируется оказать практическую помощь должностным лицам в повышении качества выполнения поставленных задач.

Первый этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Могилевской области прошел 1-18 декабря 2020 года.

 

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19 апреля в Могилевской области начался второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны.
 
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